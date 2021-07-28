Borsa günü yükselişle tamamladı
|28 Temmuz 2021 18:19
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 0,99 ile inşaat oldu.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Fed öncesi piyasalarda tedirginliğin devam ettiğine dikkati çeken analistler, Fed'in faiz oranları ve varlık alım tutarlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alımlarına ilişkin yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.
Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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