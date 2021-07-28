ABD, şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olması nedeniyle "üzüntü duyduklarını" bildirdi.
|28 Temmuz 2021 18:32
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Büyükelçiliğin Twitter hesabından yayımlanan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Dün Kuzey Irak'ta, terörle mücadele harekatları sırasında Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. PKK ile mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve yaralanan askerlere acil şifalar diliyoruz."
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde dün teröristlerle çıkan çatışmada iki asker şehit olmuş, bir asker ise yaralanmıştı.
Dün Kuzey Irakta terörle mücadele harekatları sırasında Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. PKK ile mücadelede #NATO müttefikimiz Türkiyenin yanındayız ve yaralanan askerlere acil şifalar diliyoruz.U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) July 28, 2021
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