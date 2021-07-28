Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu teslim oldu
|28 Temmuz 2021 18:34
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu, 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi.
Açıklamada, "Teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesi, Diyarbakır'da devam eden 'evlat nöbeti' eyleminde bulunan ailelerin arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 114'e yükselirken, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde de evlat nöbeti tutan aileler de 31'inci buluşmayı gerçekleştirecek" ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Manisa Valiliği'nden gözaltına alınan 2 teröriste ilişkin açıklama
29 Temmuz 2021 22:09
|Kocaeli'de 4 eski polise FETÖ'den gözaltı
29 Temmuz 2021 16:30
|Kırmızı bültenle aranan terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
29 Temmuz 2021 13:20
|ByLock'un sahibi Keynes: Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı ev arkadaşım
29 Temmuz 2021 09:59
|Teröristlere kıyafet temin eden eski öğretmen tutuklandı
28 Temmuz 2021 23:15
|İtiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor
28 Temmuz 2021 16:42
|Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
28 Temmuz 2021 15:15
|2 avukat ve 4 polise yönelik 'FETÖ borsası' iddianamesi kabul edildi
28 Temmuz 2021 14:26
|FETÖ'nün mahrem sorumlusu çift Ankara'da yakalandı
28 Temmuz 2021 13:30
|David Keynes: Bylock tamamen FETÖ için hazırlanmış program
28 Temmuz 2021 12:42