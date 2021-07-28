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Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
28 Temmuz 2021 18:34
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Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu, 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi.

Açıklamada, "Teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesi, Diyarbakır'da devam eden 'evlat nöbeti' eyleminde bulunan ailelerin arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 114'e yükselirken, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde de evlat nöbeti tutan aileler de 31'inci buluşmayı gerçekleştirecek" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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