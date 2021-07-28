TRT Haber muhabiri, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
TRT Haber muhabiri Onur Altan, Manavgat yangınında son gelişmeleri aktarırken göz yaşlarını tutamadı.
|28 Temmuz 2021 18:47
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını sonrası TRT Haber muhabiri, o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Canlı yayın sırasında, yanan evlerin arasında zor bir yayın gerçekleştiren muhabir Onur Altan, bölge halkının yaşadığı acıyı anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi.
TRT muhabiri, bölgedeki yürek burkan manzarayı gözyaşları içinde anlattı.
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