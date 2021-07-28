Kazakistan reklam ihlalleri gerekçesiyle LinkedIn'i yasakladı
Kazakistan, sosyal iş ağı olarak bilinen LinkedIn'i reklam ihlalleri gerekçesiyle yasakladı.
|28 Temmuz 2021 18:57
|+Aa- Yazdır
Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün itibarıyla ülke sınırlarında sosyal paylaşım platformu olan LinkedIn'e erişim yasağı getirildiği bildirildi.
Bakanlığın daha önce söz konusu sosyal medya platformunu reklam ihlali konusunda uyardığı kaydedilen açıklamada, "LinkedIn'de çevrim içi kumar reklamını yapmak ve sahibi olmayan sahte hesaplar oluşturmak gibi reklam ihlalleri yer aldı. Bu tür reklamların yerleştirilmesi sadece Kazakistan yasalarına değil tüm sosyal ağın iç kurallarına aykırıdır." denildi.
Açıklamada, bakanlığın LinkedIn'in tüm ihlalleri ortadan kaldırması durumunda erişimine yeniden izin vermeye hazır olduğu da belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sürü bağışıklığına en yakın ülke... Vakalar hızla düşüyor
29 Temmuz 2021 16:44
|Google işyerine dönüş için aşı zorunluluğu getiriyor
29 Temmuz 2021 11:57
|Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
29 Temmuz 2021 09:43
|ABD'den Delta varyantı uyarısı: Aşı olanlar da bulaştırabiliyor
29 Temmuz 2021 08:39
|Dünyanın dengesi değişti! Havadan karadan felaket yağıyor
29 Temmuz 2021 07:04
|Fransa'da 12-17 yaş için Moderna aşısı onaylandı
28 Temmuz 2021 22:31
|Bilim insanları 890 milyon yıl öncesine ait hayvan fosili buldu
28 Temmuz 2021 22:03
|Pfizer, 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti
28 Temmuz 2021 17:43
|Şekerli içecekleri en çok tüketen ülkeler açıklandı
28 Temmuz 2021 16:55
|Korkutan maske uyarısı: Delta varyantı eskisi gibi değil
28 Temmuz 2021 13:45