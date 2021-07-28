Emniyet, dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı
|28 Temmuz 2021 18:59
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Edinilen bilgiye göre Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "SİBERAY" programı kapsamında vatandaşların dolandırıcılık faaliyetlerine karşı bilgilendirilmesine devam ediliyor.
Bu kapsamda, başkanlıkça sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda dolandırıcıların, "Telif hakkını ihlal ettiniz", "48 saat içerisinde hesabınız silinecektir", "Hesabınızı doğrulamanız gerekmektedir", "Doğrulanmış mavi tık almak için kullanıcı adı ve şifrenizi verin", "5 bin lira yatırım yaptım ve iki saat sonra 74 bin lira kazandım" gibi mesajlarla mağdurları ağına düşürdüğü belirterek, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde mağdur olmamak için bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve sosyal medya hesaplarının güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.
Emniyet yetkilileri, dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı:
"Borsa-forex işlemleriyle kısa vadede kazanç arttırma, bahis-kumar gibi kolay para kazanma temalı gönderiler ile arkadaş listesi dolandırılmaya çalışılır. Bu tarz durumlarla karşılaşıldığında bahse konu hesap hakkında uygulama üzerinden şikayette bulunulmalıdır. Arkadaş listesinde bulunup para transferi yapılmasına yönelik paylaşım görüldüğünde hesabın gerçek sahibine haber verilmelidir ve yakın çevre, bu husus hakkında bilgilendirilmelidir. Kullanıcı adı, şifre, e-mail adresi gibi kişisel bilgilere veya para transferi yapılmasına yönelik direkt mesaj (DM) olarak gelen içeriklere karşı dikkatli olunmalıdır."
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