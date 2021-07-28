Akaryakıt satışında bayram rekoru
|28 Temmuz 2021 19:16
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Kurban Bayramı tatili akaryakıt satışlarında rekor getirdi.
Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin satışı ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde ise benzin ve motorin satışları artıyor.
AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde 16 Temmuz'da yaklaşık 86 milyon litresi motorin, 18 milyon litresi benzin olmak üzere 104 milyon litreyi aşkın akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı.
Tatilin ilk gününde 80 milyon litre motorin satışı yapılırken, benzin satışları 19,1 milyon litreye ulaştı ve toplam akaryakıt satışı 99,1 milyon litre oldu.
Arife günü olan 19 Temmuz'da ise yaklaşık 64,6 milyon litresi motorin, 18,1 milyon litresi benzin olmak üzere toplam 82,6 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı.
Bayram süresince günlük 56-73 milyon litre seviyesinde gerçekleşen akaryakıt satışları tatilden dönüşlerin başlamasıyla yeniden arttı ve 24 Temmuz'da 81,7 milyon litreye ulaştı. Bunun 65,4 milyon litresini motorin, 16,3 milyon litresini ise benzin satışları oluşturdu.
Böylece Kurban Bayramı'nı da kapsayan 16-25 Temmuz döneminde 626,1 milyon litre motorin, 163,4 milyon litre benzin olmak üzere toplam 789,5 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı.
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