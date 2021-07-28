Tunç Soyer: İzmir'de 150 bin mülteci var, herkes hazmetmeli

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentteki yabancılara su ve kanalizasyon ücretlerini 10 kat artıracağını açıklamasıyla alevlenen "göçmenler" tartışmasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. FOX TV'de "Çalar Saat" programına konuk olan Başkan Soyer, İzmir'de 150 bin mülteci bulunduğunu belirterek "Hayatın içindeler, onlarla beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla da, herkesin hazmetmesi ve bununla yaşamaya devam etmesi öğrenmesi lazım" dedi.

Göçmenler konusunda hizmet vermesi için Kentsel Adalet Daire Başkanlığı'nı kurduklarını belirten Soyer şöyle konuştu:

"Özellikle de onların gündelik hayatlarında hem kolaylaştırıcı olmak hem de entegrasyonlarını sağlamak, hem de bir problem ya da sorun yaratılmasına imkan vermemek için çalışıyoruz. Onların adalet arayışları sosyal hayata entegrasyonları, sağlık sorunları gibi hangi alanda ne sorunvarsa ilgilenen özel bir dairemiz var. İzmir'de bir sıkıntı olmaması için elimizden geleni yapıyoruz."