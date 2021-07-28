Bakan Koca: Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından 62 kişinin etkilendiğini bildirdi.
|28 Temmuz 2021 21:11
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Bakan Koca, yangına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun." bilgisini paylaştı.
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