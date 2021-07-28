Bilim insanları 890 milyon yıl öncesine ait hayvan fosili buldu
|28 Temmuz 2021 22:03
|+Aa- Yazdır
CNN'nin haberine göre, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Laurentian Üniversitesi Paleontoloji ve Jeoloji Profesörü Elizabeth Turner, ülkenin kuzeybatısında yüz milyonlarca yıl önce yaşamış süngerlere ait olduğu düşünülen kalıntılar keşfetti.
Turner, gün yüzüne çıkarılan fosillerin sünger iskeletleri olduğunu ve hayvan yaşamını 890 milyon yıl öncesine götürebileceğini ifade etti.
Göttingen Üniversitesi Jeobiyoloji Profesörü Joachim Reitner de söz konusu bulgulara dair, "Bu (sünger) iskelet çok karakteristik ve bilinen karşılaştırılabilir benzeri yok." dedi.
Reitner, Turner'ın araştırmasına ilişkin makalesindeki bulguların, hayvan soyağacında da kilometre taşı olduğunu ve türün kökeninin tahmin edilenden çok daha öncesine kadar gittiğini kanıtladığını belirtti.
Süngerler, yeryüzündeki en eski hayvan türü olarak kabul edilirken bilimsel veriler bu türe ait en eski bulguların 535 milyon yıl öncesine kadar gittiğine işaret ediyordu.
Araştırmaya konu olan fosillerin ise bilinen sünger tarihini yaklaşık 350 milyon yıl öncesine kadar götürebileceği kaydediliyor.
Rusya'nın kuzeybatısındaki Beyazdeniz kıyılarında bulunan Dickinsonia fosili, bilinen hayvan yaşamını 558 milyon yıllık öncesine kadar götürmüştü.
Araştırmanın sonuçları, Nature dergisinde yayımlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sürü bağışıklığına en yakın ülke... Vakalar hızla düşüyor
29 Temmuz 2021 16:44
|Google işyerine dönüş için aşı zorunluluğu getiriyor
29 Temmuz 2021 11:57
|Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
29 Temmuz 2021 09:43
|ABD'den Delta varyantı uyarısı: Aşı olanlar da bulaştırabiliyor
29 Temmuz 2021 08:39
|Dünyanın dengesi değişti! Havadan karadan felaket yağıyor
29 Temmuz 2021 07:04
|Fransa'da 12-17 yaş için Moderna aşısı onaylandı
28 Temmuz 2021 22:31
|Kazakistan reklam ihlalleri gerekçesiyle LinkedIn'i yasakladı
28 Temmuz 2021 18:57
|Pfizer, 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti
28 Temmuz 2021 17:43
|Şekerli içecekleri en çok tüketen ülkeler açıklandı
28 Temmuz 2021 16:55
|Korkutan maske uyarısı: Delta varyantı eskisi gibi değil
28 Temmuz 2021 13:45