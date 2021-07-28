AK Parti eski milletvekili Zeydan, CHP'ye katıldı
|28 Temmuz 2021 22:39
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Zeydan, Twitter'da yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen davet üzerine CHP'ye katıldığını duyurdu. Zeydan,
"Genel Başkan Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nazik davetleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldım. Kamuoyuna sevgi dolu saygılarımla duyurulur"dedi.
Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkez'de bir araya gelen Zeydan'a rozetini CHP lideri taktı.
AK Parti'nin fahri kurucusu Rüstem Zeydan, Ağustos 2019'da AKP'den istifa etmişti.
Rüstem Zeydan kimdir?
Sağlık Bakanlığı'nda Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK Parti'de 23. Dönem Hakkari milletvekilliği yaptı. Zeydan, 2019 yılında partisinden istifa ederek ayrıldığını açıkladı. Rüstem Zeydan aynı zamanda, eski AK Parti Hakkari milletvekili Mustafa Zeydan'ın oğlu, cezaevinde Selahattin Demirtaş ile birlikte tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın da ağabeyidir.
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