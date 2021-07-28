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Erdoğan, oğlu teslim olan Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikna yoluyla terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer'in annesi Ayşegül Biçer'i telefonla arayarak tebrik etti.
28 Temmuz 2021 22:44
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Erdoğan, oğlu teslim olan Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü

Terör örgütü PKK'nın oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın, partinin il binası önünde 22 Ağustos 2019'da başlattığı oturma eylemi sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuşmasıyla başlayan mücadeleyi örnek alarak 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan ailelerden biri olan Ayşegül Biçer de aylardır beklediği müjdeli haberi aldı. Biçer'e, 2018 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mustafa'nın terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anne Ayşegül Biçer'i telefonla arayarak sevincini paylaştı.

"Bu zafer sizindir, hepinize selamlarımı iletiyorum"

Telefonla anne Biçer ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zafer sizindir. Gerek Hacire Akar olsun, gerek sizler olun hepiniz orada dimdik durdunuz ve sizin o dik duruşunuz elhamdülillah yolları açtı ve yavrularınızın da bu noktada yüreğini hareketlendirdi. 3 yavrumuz da aranıza katılıyor. Bundan dolayı da gerçekten sevincimiz çok yüksek. Hepinize selamlarımı iletiyorum" dedi.

"Siz bize sahip çıkmasaydınız, mücadeleyi sürdüremezdik"

Anne Ayşegül Biçer ise, "Siz bize sahip çıkmasaydınız, orada bu mücadeleyi sürdüremezdik" sözü üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O bizim görevimizdi. Biz görevimizi yaptık. Ama siz de bizi bu noktada teşvik ettiniz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah" dedi.

"Anneler isterse dağları delip evlatlarını kazanabilir"

Telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yarın oğlu Mustafa ile buluşacağını belirten Anne Biçer, "Sayın Cumhurbaşkanım ilk oturduğumda da demiştim, 'PKK'dan söke söke alacağım oğlumu.' diye. Sadece oğlum değil, bu saatten sonra bütün evlatlar hedefimiz. Yarın sabah iki davul iki zurnayla HDP'nin kapısına gidiyorum. Bu zaferi ilan edeceğiz. Anneler isterse dağları delip evlatlarını kazanabilir demiştik. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Bugün bir kere daha zafere imza atıldı. Annelere inşallah selamınızı ileteceğim. Yarın buluşmamız yapılacak. Allah sizden razı olsun. Rabbim uzun ömürler versin inşallah" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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