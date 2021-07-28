1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Instagram'dan yeni değişiklik

Popüler görsel paylaşım platformu Instagram, 16 yaş altındakilerin açtığı hesapları otomatik olarak 'gizli hesap' statüsüne alacak. Böylelikle sadece onaylı takipçiler bu hesapları takip edebilecek, paylaşımları beğenebilecek ve yorum yapabilecek.
28 Temmuz 2021 22:47
+Aa- Yazdır
Instagram'dan yeni değişiklik

Instagram, uygulamayı daha güvenli hale getirebilmek adına birtakım değişikliklere gidiyor.

Değişikliklere göre şu andan itibaren uygulamaya kaydolan ve 16 yaşından (belirli ülkelerde 18 yaşından) küçük olan herkesin hesabı otomatik olarak 'gizli hesap' statüsüne alınacak. Ancak hesabı herkese açık duruma getirme seçeneği de mevcut olacak. Bu yaşların altındaki tüm kullanıcılara, gizli hesaba dönmeye teşvik eden bildirimler gönderilecek.

Instagram'ın bir süredir gençler için gizli hesap seçeneğini varsayılan seçenek haline getirme yönündeki çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Uygulama, bu yılın mart ayında, hesap açan gençlere 'gizli bir hesaba sahip olmanın yararlarını' belirten bir mesaj göstermeye başlamıştı.

Yetişkinlere yönelik muhtemel değişiklikler hakkında da konuşan Instagram'ın Kamu Politikası Başkanı Karina Newton, NBC News'e verdiği demeçte, "Bir yetişkinin şüpheli davranışlar sergileyip sergilemediğini anlamaya çalışıyoruz" dedi. Newton, "Yetişkinler de henüz kuralları çiğnememiş olabilir ama onlara denetim anlamında daha derinlikli bakmamızı sağlayacak şeyler planlıyoruz" diye ekledi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Facebook ikinci çeyrekte gelirini ve karını artırdı
29 Temmuz 2021 17:19		 Binance, günlük para çekme limitini 40 kat düşürdü
28 Temmuz 2021 22:41
Türkiye Uzay Ajansının internet sitesi ödüle layık görüldü
28 Temmuz 2021 16:19		 TRT Çocuk Kitaplık uygulamasını 1 milyon kişi indirdi
27 Temmuz 2021 22:56
WhatsApp'tan fotoğraf gönderenlere yeni özellik!
26 Temmuz 2021 19:48		 Dünyayı tehdit eden casus yazılım: Pegasus
26 Temmuz 2021 17:05
Clubhouse kullanıcısı yaklaşık 4 milyon kişinin verileri sızdırıldı
25 Temmuz 2021 19:45		 Instagram Hikayeler yeni bir özellik alıyor
24 Temmuz 2021 16:38
WhatsApp'tan kullanıcılarına yeni özellik
19 Temmuz 2021 19:26		 Aşı karşıtlığına dair haberlerin yüzde 65'ini bu 12 hesap yayıyor
18 Temmuz 2021 20:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
890 milyon yıllık fosiller 1
tarihi eser 3
Anafilaksi 1
iki kardeş arasındaki makul süre 1
kravat bağlamak 1
aşı deneyimleri 1
su içmek 1
alçı testeresi 1
çizilen resimlerde bacadan yaz kış duman tütmesi 3
gitme yoksa 1
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam