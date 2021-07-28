Instagram'dan yeni değişiklik

Instagram, uygulamayı daha güvenli hale getirebilmek adına birtakım değişikliklere gidiyor.

Değişikliklere göre şu andan itibaren uygulamaya kaydolan ve 16 yaşından (belirli ülkelerde 18 yaşından) küçük olan herkesin hesabı otomatik olarak 'gizli hesap' statüsüne alınacak. Ancak hesabı herkese açık duruma getirme seçeneği de mevcut olacak. Bu yaşların altındaki tüm kullanıcılara, gizli hesaba dönmeye teşvik eden bildirimler gönderilecek.

Instagram'ın bir süredir gençler için gizli hesap seçeneğini varsayılan seçenek haline getirme yönündeki çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Uygulama, bu yılın mart ayında, hesap açan gençlere 'gizli bir hesaba sahip olmanın yararlarını' belirten bir mesaj göstermeye başlamıştı.

Yetişkinlere yönelik muhtemel değişiklikler hakkında da konuşan Instagram'ın Kamu Politikası Başkanı Karina Newton, NBC News'e verdiği demeçte, "Bir yetişkinin şüpheli davranışlar sergileyip sergilemediğini anlamaya çalışıyoruz" dedi. Newton, "Yetişkinler de henüz kuralları çiğnememiş olabilir ama onlara denetim anlamında daha derinlikli bakmamızı sağlayacak şeyler planlıyoruz" diye ekledi.