Aydın maviye döndü, Vali Aksoy teşekkür etti
|28 Temmuz 2021 23:31
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Sağlık Bakanlığı'nın yeni koronavirüs bilgilendirme sisteminde aşılanma yüzdeleri ile adeta iller yarışırken, yüzde 75,2'lik oranla maviye dönen Aydın, 7. sırada yer aldı.
Koronavirüs ile mücadelenin önemli silahlarından olan aşı ile ilgili çalışmalar aralıksız devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşılanma yüzdeleri haritasında da adeta her şehir birbiriyle yarışıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da aşılama çalışmaları hız kesmezken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Aydın, yüzde 75,2'lik aşılanma oranı ile mavi kategoriye yükseldi. Ülke genelindeki en iyi aşılanma oranına sahip iller arasında 7. sırada yer alan Aydın maviye bürünürken, Aydınlıların aşıya olan ilgisi de her geçen gün artıyor. Günlük vaka ve aşılanma oranlarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında aşının önemine dikkat çekerek "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez" dedi.
"Vali Aksoy'dan teşekkür"
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken, il genelindeki toplam aşı sayısı 1 milyon 260 bin 256 oldu. Aşılanma yüzdesi 75,2'ye ulaşarak maviye dönen Aydın'da 28 Temmuz 2021 itibariyle 662 bin 396 birinci doz, 476 bin 824 ikinci doz aşılama yapıldı.
Aydın'ın mavi kategoriye yükselmesinin yaptığı paylaşımla Aydınlılara teşekkür eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, açıklamasında "Sağlık Bakanlığımızca açıklanan en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranında Aydın ilimiz 75,2 ile Türkiye'de en iyi 7.İl konumundadır. Bu orana ulaşmamızı sağlayan başta sağlık çalışanları olmak üzere emeği geçenlere ve aşı olanlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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