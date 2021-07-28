1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'daki Eğriova Yaylası misafirlerini cezbediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Eğriova Yaylası, yemyeşil doğası, göleti, yürüyüş rotaları ve kamp alanlarıyla özellikle sıcak havalarda ziyaretçilerine nefes alma imkanı sunuyor.
28 Temmuz 2021 23:57
+Aa- Yazdır
Ankara'daki Eğriova Yaylası misafirlerini cezbediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Eğriova Yaylası, yemyeşil doğası, göleti, yürüyüş rotaları ve kamp alanlarıyla özellikle sıcak havalarda ziyaretçilerine nefes alma imkanı sunuyor.

Bozkırın ortasında yer almasına rağmen ormanlık alanları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Beypazarı'ndaki yaylalar, şehrin gürültüsünden sıkılan doğaseverleri cezbediyor.

İlçeye 55 kilometre, Karaşar Mahallesi'ne 20 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriova Yaylası da yürüyüş rotaları, kamp ve dinlenme alanlarıyla Beypazarı'nın en çok tercih edilen yerleri arasında bulunuyor.

Günübirlik gezintilerle yaylaya çıkanlar, köknar ve çam ormanlarıyla kaplı çevrede doğa yürüyüşü yapıyor, bisiklete biniyor, kamp ve dinlenme alanlarında keyiflice vakit geçirebiliyor.

Çeşitli balık türlerinin bulunduğu yayladaki gölet de sportif amaçlı olta balıkçılığı yapanlara alternatif sunuyor.

Yaz aylarında sıcaktan bunalanların en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan Eğriova Yaylası, rengarenk çiçekleri ve manzarasıyla daha çok doğaseveri ağırlamayı bekliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor
29 Temmuz 2021 23:59		 Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
29 Temmuz 2021 23:36
Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı
29 Temmuz 2021 23:16		 Bodrum'da otellerden 3 bin kişi tahliye edildi
29 Temmuz 2021 19:51
Muğla'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor
29 Temmuz 2021 18:08		 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yıkım işlemi başladı
29 Temmuz 2021 18:01
Perşembe Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkıldı
29 Temmuz 2021 17:12		 Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı
29 Temmuz 2021 16:26
Bu meslek lisesi, Türkiye'de parmakla gösteriliyor
29 Temmuz 2021 16:12		 Hemşire kalp krizi geçiren 2 günlük nişanlısını hayata döndüremedi
29 Temmuz 2021 15:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
890 milyon yıllık fosiller 1
tarihi eser 3
Anafilaksi 1
iki kardeş arasındaki makul süre 1
kravat bağlamak 1
aşı deneyimleri 1
su içmek 1
alçı testeresi 1
çizilen resimlerde bacadan yaz kış duman tütmesi 3
gitme yoksa 1
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam