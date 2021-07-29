AK Partili Çelik'ten Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama
|29 Temmuz 2021 01:16
|+Aa- Yazdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye'de herkesi üzen yangınlarla mücadelenin devam ettiğini belirten Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerlerin boşaltıldığını kaydetti.
Çelik, "Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları sürerken Adana ve Osmaniye'de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı." bilgisini verdi.
İlgili tüm kurumların görev başında ve teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:
"19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan'daki yangın bölgesinde hemşerilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar. Kozan'daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşerilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
30 Temmuz 2021 00:27
|21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021 00:21
|30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Temmuz 2021 00:01
|Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde
29 Temmuz 2021 23:53
|Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
29 Temmuz 2021 22:16
|Bakan Pakdemirli: Kilis yangını kontrol altına alındı
29 Temmuz 2021 22:10
|HDP Başkanı Sancar: Eylül ayında bir tutum belgesi açıklayacağız, kim gelirse gelir
29 Temmuz 2021 22:06
|RTÜK'ten orman yangınlarına ilişkin yayıncı kuruluşlara uyarı
29 Temmuz 2021 22:02
|Sözcü Kalın: Tüm kurumlarımız yoğun bir mücadele veriyor
29 Temmuz 2021 21:14
|Bakan Elvan: KDV'de indirim süresi 2 ay daha uzatıldı
29 Temmuz 2021 21:03