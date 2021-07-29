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Adana Valisi: Yangında can kaybı ve yaralımız yok

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Vali Süleyman Elban, "Allah'a şükür şu an itibarıyla can kaybımız, yaralımız yok. İlk tespitlerimize göre 20'ye yakın evde, 2 ahırda hasar görünüyor, birkaç tane de hayvan telef olmuş gözüküyor" ifadelerini kullandı.
29 Temmuz 2021 15:41
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan müdahaleyle devam ediyor.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.45 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Anne ve kızına bölgedeki sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.

- "Allah'a şükür şu an itibarıyla can kaybımız, yaralımız yok"

Vali Süleyman Elban, beraberinde AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Gazetecilere bilgi veren Vali Elban, 7 mahalleyi saran yangında öncelikle vatandaşların can güvenliği açısından tahliyelerin sağlandığını söyledi.

Ekiplerin yangınla mücadeleyi sürdürdüğünü ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür şu an itibarıyla can kaybımız, yaralımız yok. İlk tespitlerimize göre 20'ye yakın evde, 2 ahırda hasar görünüyor, birkaç tane de hayvan telef olmuş gözüküyor. Kesin tespitler yangın söndürüldükten sonra yapılacak, ilk tespitler böyle. Yangınla ilgili ise rüzgar devam etmesine, çok geniş alanda olmasına rağmen dört ayrı noktada yangın devam ediyor ancak dün akşamki kadar kötü durumda değil. İnşallah kısa süre içerisinde de iyiye gittiğimizi söyleyebileceğiz."

Elban, yangına helikopterler ve bir uçakla havadan, yer ekipleriyle de karadan müdahalenin sürdüğünü belirterek, "Yanan alanla ilgili kesin rakam söylersek çok afaki olur ancak şöyle gözle görülür bir baktığımızda yani en az 300-400 hektarlık alanın etkilendiğini söyleyebiliriz. Yangın bitiminde söylemek daha doğru olur." dedi.

- Yangından etkilenenlere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden destek

Vali Elban, bir gazetecinin, evleri zarar görenlere yapılacak yardımlarla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Evleri yanan ve yangından etkilenen, daha doğrusu bütün köylü vatandaşlarımıza sabah kahvaltı ve üç öğün yemek olmak üzere kendilerine yiyecekler hazırlanıyor, veriliyor Kızılay tarafından. Onun haricinde evi yanan vatandaşlarımıza konaklama yerlerimizi hazırladık, arzu edenler orada konaklayacaklar. Birçoğu burada yazlıkçı olduğu için kendi evleri var, çok talep etmediler, arzu ederlerse onu da sağlıyoruz. Ayrıca yangınla ilgili hassasiyet biraz daha azalıp rahatladığımız zaman AFAD çadırlarımız hemen hazır, ahırı, evi hasar gören vatandaşlarımıza bunlardan da kendilerine takviyede bulunacağız. Onun dışında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğümüz henüz miktarı belli olmamakla birlikte yangından etkilenen vatandaşlarımıza süratli bir şekilde belli bir yardım gönderiyor, onu da muhtemelen yarın, en geç hafta sonu kendilerine teslim ederiz. Bunun dışında yangın tamamen söndürüldükten sonra da alanda hasar tespiti yapıp evleri hasar görenlerine evlerine, eşyaları hasar görenlerin eşyalarına, hayvanları telef olan, samanlığı, ahırı ya da hayvan yemi, kendi ürünleri zarar görenleri de ilgili kurumlarımız tarafından tespiti yapılıp kendilerine yardım olacak."

Elektriklerin kesik olması nedeniyle bölgeye su verilmemesi yönündeki soruyu da Elban, "Yangın ortamında buraya elektrik vermemiz söz konusu olamaz çünkü yangın riski çok yüksek derecede devam ediyor. Dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğündeki yangınla ilgili teknik ekibimiz 'elektrik verilmesinde herhangi bir sıkıntı yoktur' dediği andan itibaren de elektrik idaresindeki arkadaşlar alanı inceleyecek ve elektrik verecek." şeklinde yanıtladı.

Dün Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti.
Anadolu Ajansı
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