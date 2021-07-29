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Çinli şirketler yatırımını artıracak

Çin Başkonsolos Yardımcısı Wang Fei, Çinli şirketlerin Türkiye'de yatırımlarına devam edeceğini belirtti. Fei "Türkiye bir fırsatlar ülkesi, Çinli şirketlerin yatırımları artarak devam edecek" dedi.
29 Temmuz 2021 06:54
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Çinli şirketler yatırımını artıracak

Türkiye ile Çin arasındaki ikili ticaret artarak devam ediyor. Son dönemde birçok Çinli şirket Türkiye'de yeni yatırım kararı alıyor. Çin ile Türkiye'nin ayrılmaz bir partner olduğunu söyleyen Çin Başkonsolos Yardımcısı Wang Fei, Çinli şirketlerin Türkiye'de yeni yatırımlar yapacağını belirtti.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Wang Fei "Türkiye yatırım konusunda ciddi fırsatlar sunuyor. Buraya fırsatlar ülkesi denebilir. Çinli teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye ilgisi var. Yakın zamanda Xiaomi ve Oppo gibi markalarımızın Türkiye'de yatırım yaptığını gördük. Yaptığımız görüşmelerde Çinli şirketlerin Türkiye'de yatırımlarına devam edeceğini öğrendik. İki ülkenin ticari ilişkilerinin büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. Türkiye genç iş gücü ve kalifiye eleman potansiyeli ile gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif ayrışıyor. Biz Türkiye'yi hem ticari hem de siyasi olarak dost ve kardeş ülke olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu. Türkiye ekonomisinin iyi yolda olduğunu söyleyen Fei "Türkiye Çin ile birlikte büyüme rekorları kırıyor. Bunu ekonomik verilerden görüyoruz. Bunu dünya da görüyor. Gelecek için umut veren bir durum" dedi. Çinli şirketlerin Türkiye'de yalnızca yatırım değil aynı zamanda AR-GE faaliyetlerinde de bulunduğunu belirten Fei "Bu inovasyon ve AR-GE paylaşımı büyük önem taşıyor" diye konuştu.

BİZ BİR ABD DEĞİLİZ

Suriye ve Afganistan konularına da değinen Fei "Her iki ülkenin de toprak bütünlüğüne saygımız sonsuz. Biz bir ABD değiliz. Bunun için ülkelerin kendilerini yönetebilme kararlarına ve durumlarına saygılıyız" ifadelerini kullandı.

Kaan Zenginli İSTANBUL

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Türkiye
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