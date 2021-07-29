Dünyanın dengesi değişti! Havadan karadan felaket yağıyor

Dünyanın dört bir yanındaki şehirler, rekor yağışlar sebebiyle sular altında kaldı. Devasa büyüklükte orman yangınları yaşanıyor ve ölümcül ısı dalgaları Kuzey Yarım Küre'ye amansız bir düzenlilikle geliyor. Bütün bunlar iklim değişikliğine bağlı aşırı hava şartlarını ürkütücü bir netlikle gözler önüne seriyor.

İKLİM KRİZİNİN ETKİSİ

ABD Başkanı Biden'ın iklim özel elçisi John Kerry, son zamanlardaki şaşırtıcı aşırı hava felaketleri dizisi hakkında "Bu, iklim krizinin doğrudan bir etkisi" dedi. Atmosferdeki sera gazı seviyesi ve küresel sıcaklıklar artıyor. Sanayi devrimiyle beraber ortalama yüzey sıcaklıkları 1,1 santigrat derece arttı. Bu durum aşırı hava olaylarına sebep oluyor. Çevre Koruma Ajansı "Sıcak hava dalgaları ve fırtınalarla insanların olumsuz davranışları sebebiyle daha sık karşılaşabiliriz" dedi.

Son iki ayda meydana gelen bazı hava olaylarının özeti ise şöyle;

KARADENİZ'DE ETKİLİ

Doğu Karadeniz, iki hafta arayla iki sel felaketi yaşadı. Altı kişi hayatını kaybetti. bölge için bir sel uyarısı daha geldi. Rize, Trabzon ve Artvin'de etkili olan yağışların ardından bölgede alarm seviyesi en üst düzeyde tutuluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'İklim Değişikliği Eylem Planı' için harekete geçildiğini açıkladı.

KURAKLIK YAŞIYORUZ

Havadaki nem miktarında yaşanan dengesizlik sadece ani su baskınları ile sonuçlanmıyor, kuraklığı da beraberinde getiriyor. 2021 yılında dünyada ve Türkiye'de artık daha yakın bir tehdit haline geldi. 13 Temmuz'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı haritalarda da manzara pek iç açıcı değil. Son üç ayın ölçümlerinde Türkiye'nin doğusu, Ege'nin güneyi, Aksaray olağanüstü kurak alanlar olarak işaretlendi.

ÇİN VE ALMANYA FELÇ

Araştırmalar, her 1 santigrat derecelik ısınma için atmosferin yüzde 7 daha fazla nem tuttuğunu ortaya koyuyor. Bu durum ise son haftalarda yaşanan sel ve aşırı sağanak yağışları açıklıyor. Batı Almanya'da 200 kişinin ölümüne sebep olan aşırı yağmur bunlardan biri. Çin'in Zhengzhou şehrinde etkili olan fırtına bir senelik yağmuru boşalttı, 36'dan fazla insanı öldürdü ve bir milyon insan evinden oldu.

LONDRA'DA İKİNCİ DEFA

İki hafta içinde ikinci defa, aşırı yağışlar Londra'yı felç etti ve bir aylık yağmuru birkaç saat içinde boşalttı. Hindistan'da 164'ten fazla kişi öldü. Evler sulara kapıldı ve binlerce insan mahsur kaldı.

SİBİRYA YANIYOR

5.000'den fazla itfaiyeci, 2019'dan bu yana en büyük orman yangını felaketinde 4,6 milyon dönümlük alanda yanan alevlerle savaşıyor. Kuzey Sibirya bölgesi Sakha'nın lideri Aisen Nikolaev, sebebin küresel iklim değişikliği olduğunu söyledi.

YANGINLAR ARTTI

Batı Amerika'da şiddetli kuraklık orman yangınları tehlikesini artırdı. ABD Orman Servisine göre Batı ABD'de "yangın mevsimi" artık 1970'lerde olduğundan 2,5 kat daha uzun. Batı eyaletlerinde şu anda en az 85 aktif orman yangını var.

KANADA'DA 808 ÖLÜM

Kuzeybatı Pasifik ve Kanada'nın çoğunu kavuran acımasız ısı dalgası 808 kişinin ölümüne yol açtı. Uzmanlara göre küresel sıcaklıklar on yılda 0,18 santigrat derece yükseldi. Milyonlarca Amerikalı yüksek sıcaklıklara maruz kalacak ve sıcak ölümleri de artabilir. Kuzeybatı Pasifik'in üzerine inen ısı kubbesi, 200 kişinin ölüm sebebi olarak gösteriliyor.

İNSANLAR KAÇIYOR

Orman yangınları ayrıca İtalya'nın Sardunya adası da dahil olmak üzere Güney Avrupa'daki insanları evlerini boşaltmaya zorladı. Yunanistan'da aşırı sıcaklar yangın tehdidini artırdı. Başbakan Kyriakos Mitsotakis "Uzun süreli sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

OSMAN SAĞIRLI