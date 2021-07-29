Bilim insanları bir kez daha uyardı: Maskeleri çıkartmayın

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Delta varyantının da etkisiyle vaka sayıları artmaya devam ediyor. Kovid-19 salgınının başından bu yana virüsten korunmak için en etkili yolun maske, mesafe ve hijyen olduğu belirtiliyor. Ancak geliştirilen Kovid-19 aşıları sayesinde virüsten korunmak mümkün. "Aşı olun" çağrısını sık sık yineleyen bilim insanları, vaka sayısının artışa geçtiği son günlerde maske ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğini belirtiyor.

Hava sıcaklıkların da artmasıyla birlikte hem açık hem kapalı alanlarda maskenin çıkarıldığına şahit oluyoruz. Türkiye'nin birçok ülkesinde maskesizleri görmek mümkün. Vaka sayısının tekrar artış trendine geçtiği İstanbul'da da hem sosyal mesafe hem de maske hiçe sayılıyor. Uzmanlar, aşı karşıtlarının yanı sıra maske karşıtlarının da ortaya çıktığını söylüyor.

'Kişisel özgürlük' değil

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, maskesiz gezilmesinin "hastalığa davetiye" anlamına geldiğini belirterek, şunları dedi: "Aşı ve maske karşıtlarının bir takım sosyal haklardan yararlanması da doğru değil. Toplum sağlığı açısından düşündüğümüzde, aşı olmayan kişilerin, 'kişisel özgürlük' argümanı öne sürmeleri kabul edilemez. Issız bir adada yaşamıyoruz. Toplum sağlığını tehlikeye atanlara karşı bir takım kısıtlamaların gündeme getirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Şayet çift doz aşılanmış vatandaşlarımızın oranı genel nüfusun yüzde 70'ine ulaşmış, vaka sayıları artmamış olsaydı, açık havada maske takılmasına gerek kalmayacaktı. Ancak geldiğimiz noktada bu uygulama çok güç."

'İkna mümkün değil'

Son günlerde ortaya çıkan manzaranın ağır sonuçları olacağını da dile getiren Prof. Dr. Başer, "İnsanlar maskesiz ve mesafe kuralını hiçe sayarak açık veya kapalı alanlarda dip dibe bulunuyorlar. Açık havada olmak virüsün bulaşmayacağı anlamına gelmiyor. Delta varyantının bulaşma hızı ortadayken bu gevşeme endişe verici. Maske ve aşı karşıtlığının bilimsel dayanağı olmadığı gibi, bu yoldan giden kişilerin psikolojik, sosyolojik durumları mercek altına alınmalı. Aşı ve maske karşıtlığı artık paranoid, saplantılı fikirlere kapılan kişilerin argümanı olarak karşımızda duruyor. Bu kişileri ikna etmemiz mümkün değil. Öyleyse onların istediği gibi hüküm sürmelerini engellemek toplum ve halk sağlığı için elzemdir" diye konuştu.

'Maskenin koruyuculuğu sürüyor'

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Duran Tok da aşı karşıtları ve maske takmayanların pandemiyle mücadeleye sekte vurduğuna dikkat çekerek, kuralsızlığa işaret etti: "Normalde yani toplumsal bağışıklık oranı yakalanmış, vaka sayısı yükselmemiş olsa yazın birkaç metre mesafe kuralı ile açık havada maskelerin çıkartılması gündeme gelecekti. Maalesef insanlar her yerde yine yan yana ve kuralsızlık biçimde eski alışkanlıklarını devam ettiriyorlar. İnsanlarımızın büyğük kısmı sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Toplumsal gevşemenin bedelini 1 hafta sonra göreceğiz. İnsanlarımız kademeli normalleşmeyi pandeminin bitişi olarak algılıyor. İki doz aşılı olanlar bile diğer insanlarla aralarında 2 metre mesafe bırakmadığı takdirde maskelerini çıkartmamalı. Toplu durma, dip dibe olma alışkanlığımızdan vazgeçmeden bu işin üstesinden gelmemiz çok zor. Maskenin işe yaramadığını söyleyenlerin mantıklı kişiler olduğunu düşünmüyorum. Delta varyantı çok hızlı bulaşan bir tür. Maskenin koruyuculuğu büyük ölçüde devam ediyor."

'Akıl dışılık, kabul edilemez'

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy da, maske zorunluluğunun Delta varyantının hızla yayıldığı bugünlerde gevşetilmeden uygulanması gerektiğini vurgulayarak, şu uyarılarda bulundu: "Şayet açık havada, kimsenin olmadığı bir ortamda yalnız başınaysanız maskenizi çıkartabilirsiniz. Ancak bunun dışında özellikle, toplu ortamlarda maske takmamak, felakete neden olur. Bayram tatili münasebetiyle gittiğimiz yerlerde birçok insanın maske takmadığını gördük. Birçok insan kişisel gerekçelerle maskesini çıkartıyor ancak bu kabul edilebilir bir durum değil. Sayfiye yerlerinde ciddi sıkıntı görüyoruz. Maske karşıtları için yorum yapmaya bile gerek duymuyorum. Akıl dışılıklarla uğraşacak vaktimiz olamaz."