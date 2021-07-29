1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu görevlilerinin olduğu göçmen çetesi: Vatandaşlık 1500 dolar

Son günlerde Türkiye'ye gelen Afgan ve Suriyeliler tartışılırken, Ankara'da yürütülen bir soruşturmada göçmen ve sığınmacılar üzerinden yapılan vurgun ortaya çıkarıldı. Bir çetenin, Türk vatandaşlığına geçme, oturma ve çalışma izni ile ikamet süresini uzatma gibi işlemler için yabancılardan milyonlarca lira para aldığı belirlendi.
29 Temmuz 2021 07:40
+Aa- Yazdır
Kamu görevlilerinin olduğu göçmen çetesi: Vatandaşlık 1500 dolar

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Suriye, Afganistan, Irak ve Çin gibi ülkelerden kaçarak Türkiye'ye sığınan göçmen-sığınmacıları dolandıran çete, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 1 yıllık teknik-fiziki takibinin ardından ortaya çıkarıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde görevli özel güvenlikçi şefi Cenk Akpunar'ın yönlendirdiği çetenin içinde avukatlar E.B ve M.P., Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın eski danışmanlarından Doç. Dr. D.E., yatırım ofisi sahibi M.S.T., eski belediye başkanı H.Ö., Ankara İl Göç İdaresi'nde mühendis olarak çalışan A.S.S., İstanbul İl Göç İdaresi'nde göç uzmanı olarak çalışan E.Ş. ile Göç İdaresi'nde görevli teknisyen, göç uzmanı ve güvenlikçiler bulunuyor.

Çetenin, İstanbul, İzmir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir gibi illerde yüzlerce göçmen-sığınmacıyı dolandırdığı belirlendi.

VATANDAŞLIK 1.500$

Çetenin, Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerden 1.500 dolar alarak işlemleri başlattıkları, sahte belgeler ve işlemlerle bu kişilerin Türk vatandaşlığına geçmesinin önünü açtıkları ortaya çıktı. Türk vatandaşlığı için şartları uymayanlardan da 1.500 dolar para aldıkları, sonradan vatandaşlığa geçemeyen bu kişilerden aldıkları paraları geri ödemedikleri belirlendi. Çetenin, Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılara 100 bin dolarlık gayrimenkulün değerini ekspertiz aracılığıyla 250 bin dolara çıkarttıkları da öğrenildi.

Cenk Akpunar'ın da aralarında bulunduğu çetenin 11 üyesi tutuklandı. Bazı çete üyeleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, bazılarına ev hapsi verildi.

MEZARLIĞA OTURMA İZNİ ALMIŞLAR

TÜRKİYE'de oturum ve çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerle bağlantı kuran çetenin, çocuk ve yaşlı bakıcılık işlerinde çalışıyor gibi gösterdikleri bu kişilere oturma ve çalışma izni aldıkları belirlendi.

Çetenin, bu işlemler için göçmen ve sığınmacılardan 150 ile 200 dolar arasında ücret aldıkları ortaya çıktı. Çetenin, mezarlık ve metruk binaları adres olarak göstererek, yüzlerce göçmen ve sığınmacıya kısa ve uzun süreli oturma ikamet izni aldıkları kaydedildi.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Askeri birliği kundaklamaya çalışan şüpheliye ev hapsi
29 Temmuz 2021 18:53		 3 ildeki orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı
29 Temmuz 2021 17:11
Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
29 Temmuz 2021 15:49		 Patronunun çayına korona hastasının tükürüğünü karıştırmak isteyen işçi tutuklandı
29 Temmuz 2021 12:10
Başörtülü kadına saldıran İzmir BB personeli çıktı!
29 Temmuz 2021 07:58		 Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi öldüren zanlı tutuklandı
28 Temmuz 2021 15:17
16 yaşındaki Yağmur'un katil zanlısı tutuklandı
28 Temmuz 2021 14:42		 Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren sanık: Korkup hastaneye götürmedim
28 Temmuz 2021 10:19
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
28 Temmuz 2021 10:02		 Büyükşen çifti cinayeti şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
28 Temmuz 2021 08:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşı deneyimleri 1
alaska 1
Mars Başak burcunda 1
yabancı şarkı 1
çizilen resimlerde bacadan yaz kış duman tütmesi 3
gitme yoksa 1
çıtayı yükseltmek 2
evde ayakkabı giyme kültürü 2
Anadolu cayır cayır 2
Felaket takvimi 1
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam