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Başörtülü kadına saldıran İzmir BB personeli çıktı!

İzmir'de başörtülü Rabia Yılmaz (23) minibüs şoförü ve eşi tarafından darp edilmişti. Gözaltına alınan minibüsçü Ramazan E. (43) tutuklanırken, özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. (37), ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı. Yeliz E.'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Yeliz E.'nin olayın ardından ev hapsi alması nedeniyle İZSU Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz izine çıkartıldığı öğrenildi.
29 Temmuz 2021 07:58
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Başörtülü kadına saldıran İzmir BB personeli çıktı!

Geçtiğimiz 22 Temmuz Perşembe günü Karabağlar'da yaşanan olayda minibüs şoförü Ramazan E. (43) geri manevra yaparken yolda yaya olarak yürüyen 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'ın diz kapağına çarptı. Yılmaz, o acı ve refleksle 'gerizekalı mısın ayağıma çarpıyorsun' dedi.

Buna sinirlenen minibüs şoförü ile Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Ardından Ramazan E.'nin eşi Yeliz E. (37), 'Sen benim kocama hakaret edemezsin. Özür dileyeceksin' dedi. Yılmaz da bunun üzerine, 'O bana çarptı. O benden özür dilemesi gerekiyor' dedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen minibüs şoförü ve eşi Rabia Yılmaz'a saldırdı. Ramazan E., Rabia Yılmaz'ın sırtına vururken, eşi de tokat atıp, genç kadının başörtüsünü çıkarttı.

Ramazan E. ile eşi Yeliz E., 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' diyerek genç kadını darp ederken hakaret etti. Rabia Yılmaz'ın şikayetçi olması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEDE İNKAR ETTİLER

Gözaltına alınan minibüsçü Ramazan E. (43) tutuklanırken, özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. (37), ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan' işlem yapılan şüpheliler ifadelerinde Rabia Yılmaz'ı darp etmediklerini, sadece tartıştıklarını söyledi. Ancak olaya tanık olan bir vatandaş, darp olayını ve hakaretleri doğruladı.

SALDIRGAN KADIN BELEDİYE PERSONELİ ÇIKTI

Gözaltına alınan minibüsçü Ramazan E. (43) tutuklanırken, özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. (37), ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Yeliz E.'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Yeliz E.'nin olayın ardından ev hapsi alması nedeniyle İZSU Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz izine çıkartıldığı öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
Sabah
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