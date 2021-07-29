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Netler üzdü sıralamalar sevindirdi

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde netlerin düştüğü göze çarptı, ancak sıralamalar yükseldi. Tercihler, 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
29 Temmuz 2021 08:06
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Netler üzdü sıralamalar sevindirdi

4 Ağustos'ta açıklanması planlanan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları dün duyuruldu. YKS sonuçları, böylece bir hafta erken açıklanmış oldu. Adaylar, sonuçlarına TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin https://sonuc.osym. gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Tercihler 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar toplam 24 tercihte bulunabilecek. Tercihler başarı sıralamalarına göre yapılacak. Türkiye genelinde netler oldukça düştü. Ancak sıralamalar yükseldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adayların tercihler başlamadan önce sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla sonuçları daha erken açıkladıklarını belirtti. Aygün, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını http:// sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.

MATEMATİKTE ORTALAMA 5

Oldukça zor bir sınav olarak değerlendirilen 2021 YKS'de netler düşük geldi. Türkiye ortalamaları özellikle Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) oldukça düşük. Toplam 40 soru olan AYT matematikte otalama net 5,297. 14 sorunun sorulduğu fizik testinde Türkiye oralamalası 1,462. 24 sorunun sorulduğu AYT Türk Dili ve Edebiyatı Testi'nin Türkiye ortalaması ise 6,448 olarak açıklandı. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ise 40 soruluk temel matematik testinde Türkiye ortalaması 5.117 oldu.

BARAJI GEÇEN AZALDI

Sınav sorularının zorluğu barajı geçen aday sayılarına da yansıdı. 4 yıllık bir lisans programını seçmek için TYT'de zorunlu olan 180 barajını geçen aday sayıları oldukça azaldı. Sözel puan türünde 565 bin 808, Sayısal puan türünde 390 bin 132, Eşit Ağırlıklı puan türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Puan türünde ise 70 bin 842 aday 180 barajını geçebildi.

AYNI PUAN, SIRALAMAYI 10 BİN KADAR YÜKSELTTİ

Türkiye genelinde netlerin ve barajı geçen aday sayılarının düşmesi sıralamalara olumlu yansıdı. Örneğin Sayısal puan türünde geçen yıl 398 puanı olan bir aday, 53 bin başarı sıralamasındayken bu yıl aynı puanı alan bir öğrencinin sıralaması 10 bin kadar yükseldi. Benzer şekilde Eşit Ağırlıklı puan türünde geçen yıl 48 binlerde olan bir adayın sıralaması bu yıl 26 binlere yükseldi. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de adaylar süreyi yetiştirmekte oldukça zorlanmıştı. Ancak TYT'deki sıralamalar da yüzleri güldürdü. 400 puanı olan bir aday, geçen yıl 39 bininci iken bu yıl aynı puanı alan bir öğrenci 11 bininci sıraya geldi.

ŞAMPİYONLAR ANADOLU'DAN

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını açıkladı. TYT birincisi Adana, AYT SAY birincisi Adana, EA puan türünde birinci Konya, SÖZEL alanda da Adana'dan şampiyon çıktı. Yabancı Dil'deki şampiyonlar ise Balıkesir, Konya, İstanbul ve Bursa'dan çıktı.

CEYDA KARAASLAN
Sabah
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