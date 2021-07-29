Manavgat'ta felaket gün ağarınca ortaya çıktı
|29 Temmuz 2021 08:14
|+Aa- Yazdır
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Dört mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Özellikle Kalemler bölgesinde tahliye edilen birçok ev yangından zarar gördü. Kalemler Mahallesi'nde havadan çekilen görüntülerde, 10'un üzerinde evin kullanılamaz hale geldiği, evlerin bahçesinde ve ahırlarında bulunan hayvanların telef olduğu görüldü.
Elektrik direklerinin de zarar gördüğü için elektrik verilemeyen mahalleye,
yangını haber alıp gelen vatandaşlar, evlerinin yandığını, hayvanlarının telef
olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı
29 Temmuz 2021 23:57
|Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı
29 Temmuz 2021 23:14
|Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti
29 Temmuz 2021 22:13
|Polisleri tüfekle tehdit ettiği iddia edilen şüpheliye gözaltı
29 Temmuz 2021 21:06
|Pierre Loti Fransız Lisesi'nde yangın çıktı
29 Temmuz 2021 19:03
|Kocaeli'deki orman yangınının sebebi belli oldu
29 Temmuz 2021 18:49
|Polis memuru tartıştığı kayınbiraderini silahla vurdu
29 Temmuz 2021 18:13
|8 ilden yangın haberleri gelmeye devam ediyor!
29 Temmuz 2021 15:54
|Esenyurt'ta çöp kamyonu anne ile oğlunu ezdi
29 Temmuz 2021 15:39
|Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi
29 Temmuz 2021 15:37