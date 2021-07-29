Memur kendini ihbar etti! 'Sahte evrakla 80'den fazla kişiyi emekli ettim'
|29 Temmuz 2021 09:18
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Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın haberine göre; Tunceli'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) memur olarak çalışan Umut D.'nin 80'den fazla kişiyi rüşvet karşılığında sahte evraklarla emekli ettiği ortaya çıktı.
Olay, 10 yıldır kurumda çalışan D.,'nin pişmanlık duyarak, savcılığa başvurması ile ortaya çıktı.
TESLİM OLDU
D.,'nin, 17 Temmuz'da alınan ifadesinde, yaklaşık üç yıl önce rüşvet alarak sahte emekli etme işlemine başladığını itiraf etti. Çoğunlukla yurt dışında yaşayan Tuncelilerin eksik olan gün sayılarına rakamlar ekleyip tamamladığını anlatan D.,'nin, "Artık her yerden aranıyordum. Vicdan azabından ötürü teslim oldum" dediği öğrenildi.
Her işlemde en az 2-3 bin Euro rüşvet aldığı iddia edilen D., kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak, resmi evrakta sahtecilik ve rüşvet suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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