Fatih Terim'den Muslera'ya tepki!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Endhoven ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 37. dakikasında PSV 1-0 öne geçti. Golün ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi.
|29 Temmuz 2021 09:17
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Endhoven ile kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın 37. dakikasında PSV 1-0 öne geçti. Golün ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi.
Topu uygun poisyonda tutmak yerine yumruklayarak uzaklaştırmak isteyen Uruguaylı file bekçisinin bu hareketine Fatih Terim saha kenarında çok sinirlendi.
Tecrübeli teknik adam, "O topu da tut artık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Fotomaç
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