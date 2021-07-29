Bakan Pakdemirli: 41 orman yangını oldu, 31'i kontrol altında
|29 Temmuz 2021 09:20
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Pakdemirli paylaşımında;
"28-29 Temmuz tarihlerinde 13 ilimizde toplam 41 orman yangını meydana geldi. 31 orman yangınını kontrol altına aldık.
Devam eden Adana Karaisalı, Pos, Osmaniye, Antalya Manavgat, Akseki ve Kayseri Yahyalı yangınlarına;
2 İHA
3 Uçak
29 Helikopter
1 İnsansız Helikopter
457 Arazöz
1.832 personel ile müdahale ediyoruz.
Maalesef Akseki'de 1 vatandaşımızı kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
Vatandaşlarımıza buradan yeniden çağrıda bulunmak istiyorum.
Güvenlik güçlerimizin uyarılarına lütfen dikkat edelim, çağrılarına hassasiyetle uyalım." ifadelerini kullandı.
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