MB yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
|29 Temmuz 2021 10:46
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Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları;
"Küresel ekonomi aşılama faaliyetlerinin yanı sıra para ve maliye politikalarının etkisiyle devam ediyor.
Emtia fiyatlarındaki artış ile enflasyon artıyor.
Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde gücünü koruduğunu gosteriyor.
Salgın tedbirlerinin kaldırılması iktisadi faaliyeti destekliyor.İkinci çeyrekte büyüme oldukça yüksek bir oranda seyredecek.
İstihdamdaki artış hizmetler sektöründe daha belirgin olmak üzere devam edecek.
Aşılamanın çok önemli fayda sağlayacağını düşünerek, büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz, orta vadeli planı ile ortaya konulan bütçe açığı rakamı bizim açımızdan sıkıntı teşkil etmiyor.
Cari işlemler dengesi ikinci çeyrekten itibaren iyileşmeye başladı.
İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra turizm faaliyetlerinin canlandırılmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz.
Sıkı para politikası duruşu, oynaklıklara karşı tampon işlevi görüyor.
ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 14,1 OLARAK YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ
Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14,1 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Enflasyon yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşecek.
Politika duruşu enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sürecek.
Enflasyon son çeyrekte yavaşlama eğilimine girecek.
Politika faizi enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edilecek.
Yeni swap anlaşmaları konusunda görüştüğümüz ülkeler var.
TL mevduatına stopaj indiriminin uzatılmasına ilişikin olarak Hazine ve Maliye Bakanımızla görüştük, olumlu bir şey bekliyoruz. Önemli fayda sağlayacağını düşünüyoruz.
TCMB EYLÜL AYINDA KRİPTO PARA KONUSUNDA PİLOT UYGULAMAYA BAŞLIYOR
Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız.
KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİNDE REVİZYON
"Kısa vadeli dış borç istatistiklerinde revizyon yapacağız. Brüt dış borç uluslararası yatırım pozisyonu ödemeler dengesi revizyon kapsamında en önemli geliştirme vadeli ihracat alacak ve borçların firmalardan doğrudan raporlama yoluyla derlenmesi olacak.
Reel sektörün dış finansman ihtiyacına yönelik değerlendirmeye katkı sağlayacak. Sonuçları 19 Ağustos'ta kısa vadeli dış borç istatistikleriyle birlikte paylaşacağız."
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