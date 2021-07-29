1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MB yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin sunum yapıyor. Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14,1 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir" dedi.
29 Temmuz 2021 10:46
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III"ün tanıtımı amacıyla bir sunum gerçekleştirdi.

Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Küresel ekonomi aşılama faaliyetlerinin yanı sıra para ve maliye politikalarının etkisiyle devam ediyor.

Emtia fiyatlarındaki artış ile enflasyon artıyor.

Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde gücünü koruduğunu gosteriyor.

Salgın tedbirlerinin kaldırılması iktisadi faaliyeti destekliyor.İkinci çeyrekte büyüme oldukça yüksek bir oranda seyredecek.

İstihdamdaki artış hizmetler sektöründe daha belirgin olmak üzere devam edecek.

Aşılamanın çok önemli fayda sağlayacağını düşünerek, büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz, orta vadeli planı ile ortaya konulan bütçe açığı rakamı bizim açımızdan sıkıntı teşkil etmiyor.

Cari işlemler dengesi ikinci çeyrekten itibaren iyileşmeye başladı.

İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra turizm faaliyetlerinin canlandırılmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz.

Sıkı para politikası duruşu, oynaklıklara karşı tampon işlevi görüyor.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 14,1 OLARAK YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14,1 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Enflasyon yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşecek.

Politika duruşu enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sürecek.

Enflasyon son çeyrekte yavaşlama eğilimine girecek.

Politika faizi enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edilecek.

Yeni swap anlaşmaları konusunda görüştüğümüz ülkeler var.

TL mevduatına stopaj indiriminin uzatılmasına ilişikin olarak Hazine ve Maliye Bakanımızla görüştük, olumlu bir şey bekliyoruz. Önemli fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

TCMB EYLÜL AYINDA KRİPTO PARA KONUSUNDA PİLOT UYGULAMAYA BAŞLIYOR

Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİNDE REVİZYON

"Kısa vadeli dış borç istatistiklerinde revizyon yapacağız. Brüt dış borç uluslararası yatırım pozisyonu ödemeler dengesi revizyon kapsamında en önemli geliştirme vadeli ihracat alacak ve borçların firmalardan doğrudan raporlama yoluyla derlenmesi olacak.

Reel sektörün dış finansman ihtiyacına yönelik değerlendirmeye katkı sağlayacak. Sonuçları 19 Ağustos'ta kısa vadeli dış borç istatistikleriyle birlikte paylaşacağız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
44 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı
29 Temmuz 2021 18:45		 İstanbul'da servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 15 zam
29 Temmuz 2021 16:55
MB Başkanı: Yıl sonunda enflasyon bariz şekilde düşecek
29 Temmuz 2021 13:12		 Ekonomiye güven arttı
29 Temmuz 2021 10:26
Yeni öğretmen ve polisler bu maaşı alacak!
29 Temmuz 2021 09:45		 2 ayda 2 litrede 10 lira fark var
29 Temmuz 2021 07:20
Merkez Bankası enflasyon raporunu yarın açıklayacak
28 Temmuz 2021 09:07		 Benzin ve motorinde pompa fiyatlarına yansımayacak indirim
26 Temmuz 2021 17:23
MB, yılın 3. Enflasyon Raporunu perşembe günü açıklayacak
26 Temmuz 2021 13:37		 Tüketici güven endeksi verileri açıklandı
26 Temmuz 2021 10:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sıkıntılı bir zamanla dertleşecek bir dost aramak 1
su içmek 1
amerika 2
naylon terlik 1
koronal kütle atılımı dünyayı sıyırdı 1
890 milyon yıllık fosiller 1
keçileri kaçırmak 2
4 tekerin birden kayması 2
yabancılara değişik gelen alışkanlıklarımız 2
Katal 2
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam