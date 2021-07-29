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AYM: Gökçek kişisel verileri yayınladı, dosya yeniden görülmeli

Anayasa Mahkemesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'ya karşı Twitter'dan yaptığı açıklamalardaki kişisel verilerle ilgili kararını açıkladı.
29 Temmuz 2021 09:29
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AYM: Gökçek kişisel verileri yayınladı, dosya yeniden görülmeli

Anayasa Mahkemesi, CHP Parti Meclisi Üyesi, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili başvurusunu karara bağladı.

Nazlıaka, Gökçek aleyhinde 2014 yılında kendisi ve ailesine karşı Twitter üzerinden karalama kampanyası başlatması üzerine "kişisel verilerini ihlal ettiği" iddiasıyla açtığı dava yerel mahkeme tarafından reddedilmişti.

Aylin Nazlıaka, 2018 yılında Anayasa Mahkemesi'ne verdiği başvuru dilekçesinde, kendisinin ve ailesinin kimlik bilgileri ile adresinin eşinin işyeri fotoğraflarının ve su aboneliğine ilişkin bilgilerinin kişisel veri kapsamında olduğunu, Melih Gökçek'in görevinden kaynaklı nüfuzunu kullanarak kişisel bilgilerini içeren belgeleri ele geçirip kendisine karşı kullandığını ve ifşa ederek binlerce kişinin görmesini sağladığını vurguladı.

Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonunda, "Davaya bakan derece mahkemelerin özel hayata saygı kapsamında kişisel verilerin korunması hakkına yönelik anayasal güvenceleri gözeten özenli bir yargılama yaptığı ve somut olaya özgü gerekçe sunduğu söylenemez" değerlendirmesi yaptı.

"KİŞİSEL VERİLER KORUNMADI, TAZMİNAT DAVASI YENİDEN GÖRÜLDÜN"

Yüksek Mahkeme hüküm metninde özetle şu ifadelere yer verdi:

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,
Kararın bir örneğinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemeye GÖNDERİLMESİNE,
Tazminat talebinin REDDİNE,
Oybirliğiyle karar verildi.
Memurlar.Net
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