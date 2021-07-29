Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, poyrazın etkisiyle hızla büyüdü. Tedbir amaçlı 5 köyün boşaltılmasına neden olan yangına, dün havanın kararmasından dolayı havadan müdahaleye ara verildi. Poyrazın şiddetli olması nedeniyle havadan müdahalenin güçlükle gerçekleştiği belirtildi. Karadan ve havadan yangına müdahale devam ederken. Yangının, Aydıncık ilçe merkezindeki yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladığı öğrenildi. Bu arada Bozyazı ilçesindeki yangının gece saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.

SİLİFKE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Mersin'in Silifke ilçesinin İmamuşağı Mahallesi'nde bulunan Boğsak Koyu'ndaki ormanlık alanda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılınca sahil yakınlarındaki çadır kamplar ve evler tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

BOZYAZI'DA KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan ve gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını, sabah tekrar alevlendi. Ekiplerin gün boyu süren çalışması sonucu bu bölgedeki yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yanan bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Aydıncık ilçesinin Karaseki, Çırçır, Duruhan,Yenikaş, Soğuksu mahallerindeki yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan çalışmalara ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali yangına müdahale ekipleri de destek veriyor.

YANGIN İLÇE MERKEZİNE YAKLAŞTI

Mersin'in Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını, ikinci günün akşamında halen devam ediyor. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla yangın, ilçe merkezine yaklaştı. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale yapılamazken, ekipler karadan söndürme çalışmasını sürdürüyor.