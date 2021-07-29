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Yeni öğretmen ve polisler bu maaşı alacak!

Yeni öğretmen ve polisler bu maaşı alacak! Temmuz sonrası göreve başlayan öğretmen, polis ve bekçiler ne kadar ücret alacaklar?
29 Temmuz 2021 09:45
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Yeni öğretmen ve polisler bu maaşı alacak!

Göreve yeni başlayan sözleşmeli öğretmen ne kadar maaş almaktadır?

652 sayılı KHK'nin ek 4 üncü maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolu öğretmen yerine sözleşmeli öğretmen istihdam etmeye başlamıştır. Kadrolu öğretmenlerin nakil vb. nedenlerle atandıkları yerlerde uzun süre istihdam edilememeleri sözleşmeli personel istihdamını cazip hale getirmiştir. Bu nedenle yeni atanan öğretmenlerin tamamı sözleşmeli statüde istihdam edilmektedir.

Sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerinden sendika aidatı, bireysel emeklilik sigortası primi ve İLKSAN aidatı kesintisi yapılabilmektedir. Ayrıca sözleşmeli öğretmen maaşları görev yıllarına göre değişkenlik göstermektedir. İşte 2021 yılı Temmuz sonrası sözleşmeli öğretmenin maaşı brüt 5.343 TL'dir. Buna göre net maaş hesabı yukarıda belirtilen brüt sözleşme ücretlerine göre yapılmaktadır. Bu bağlamda göreve yeni başlayan bekar bir sözleşmeli öğretmenin net maaşı 5.075 TL'dir. Evli ve eşi çalışmayan sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 5.537,58 TL'dir. Evli ve eşi çalışmayan ve ilksan üyesi olan sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 5.430,72 TL'dir.

Göreve yeni başlayan "Polisler" ne kadar maaş almaktadır?

Emniyet Hizmetleri Sınıfına girenlerden; ilkokul ve ortaokul mezunu olanların giriş derecelerine 2 derece, lise ve dengi okul mezunu olanların giriş derecelerine lise mezunlarına göre 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunu olanların giriş derecelerine ise 1 derece ilave edilmektedir.

Polis unvanlı kadrolarda göreve yeni başlayacak bekar olanların maaşlarına aşağıda yer verilmiştir. Hesaplamaya tayın bedeli ile fazla mesai ücretleri ilave edilmiştir.

Göreve yeni başlayan "Çarşı ve Mahalle Bekçisi" ne kadar maaş almaktadır?

Emniyet Hizmetleri Sınıfına girenlerden; ilkokul ve ortaokul mezunu olanların giriş derecelerine 2 derece, lise ve dengi okul mezunu olanların giriş derecelerine lise mezunlarına göre 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunu olanların giriş derecelerine ise 1 derece ilave edildiğinden, "Çarşı ve Mahalle Bekçisi" unvanlı kadrolarda görev alanlar da bu uygulamadan yararlanmaktadırlar.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi unvanlı kadrolarda göreve yeni başlayacak bekar olanların maaşlarına aşağıda yer verilmiştir. Hesaplamaya tayın bedeli ile fazla mesai ücretleri ilave edilmiştir.
Memurlar.Net
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