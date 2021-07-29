Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|29 Temmuz 2021 09:43
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Alaska açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yaklaşık 47 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Perryville'in 91 kilometre açığı olduğu belirtildi.
USGS'nin büyüklüğünü 8,2 olarak açıkladığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Bölgenin, çok şiddetli depremin ardından 6,2 ve 5,6 büyüklüklerinde artçı depremlerle sarsıldığı bildirildi.
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