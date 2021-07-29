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Sayısal'da adayların % 58'i, 180 barajını aşamadı

Gazeteci Abbas Güçlü, Sayısal'dan sınava giren adayların yüzde 58'inin, 180 barajını aşamadığını, 4 yıllık fakülteleri tercih edemeyeceklerini belirtti.
29 Temmuz 2021 10:30
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Sayısal'da adayların % 58'i, 180 barajını aşamadı

YKS sonuçları, ilan edilen tarihten 8 gün önce, dün açıklandı ve sayısal verileri yayınladı. Sayısal veriler için tıklayın.

Milliyet Gazetesi yazarı Abbas Güçlü, puanlardaki değişim oranının bir önceki yıla göre yüzde 10'u geçmemesi gerekirken, 2021 yılı sınavında bu oranın yüzde 30'un üzerinde olduğunu belirtti.

Güçlü "Türkiye ortalamaları tahminlerin çok ötesinde düşmüş! Matematik'te Türkiye ortalaması 40 soruda 5.5!" dedikten sonra baraj puanları düşmezse kontenjanlar dolmayabilir dedi. Geçen yıl Matematik testindeki ortalama 8 net idi.

Güçlü'nün değerlendirmesinde, Daha da vahimi Sayısal'dan sınava giren adayların yüzde 58'inin, 180 barajını aşamadığı ve 4 yıllık fakülte tercih edemeyecekleri belirtildi.

Milliyet
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