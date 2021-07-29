Sayısal'da adayların % 58'i, 180 barajını aşamadı
Gazeteci Abbas Güçlü, Sayısal'dan sınava giren adayların yüzde 58'inin, 180 barajını aşamadığını, 4 yıllık fakülteleri tercih edemeyeceklerini belirtti.
|29 Temmuz 2021 10:30
|+Aa- Yazdır
YKS sonuçları, ilan edilen tarihten 8 gün önce, dün açıklandı ve sayısal verileri yayınladı. Sayısal veriler için tıklayın.
Milliyet Gazetesi yazarı Abbas Güçlü, puanlardaki değişim oranının bir önceki yıla göre yüzde 10'u geçmemesi gerekirken, 2021 yılı sınavında bu oranın yüzde 30'un üzerinde olduğunu belirtti.
Güçlü "Türkiye ortalamaları tahminlerin çok ötesinde düşmüş! Matematik'te Türkiye ortalaması 40 soruda 5.5!" dedikten sonra baraj puanları düşmezse kontenjanlar dolmayabilir dedi. Geçen yıl Matematik testindeki ortalama 8 net idi.
Güçlü'nün değerlendirmesinde, Daha da vahimi Sayısal'dan sınava giren adayların yüzde 58'inin, 180 barajını aşamadığı ve 4 yıllık fakülte tercih edemeyecekleri belirtildi.
13 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Öğrencilere üniversite tercihi uyarısı
27 Temmuz 2021 21:37
|YÖKAK, Bilkent Üniversitesine 'tam akreditasyon' hakkı verdi
27 Temmuz 2021 17:02
|Uzmanlar, okulların açılması için aşı uyarısı yaptı
25 Temmuz 2021 22:51
|ÖSYM, YKS tercih kılavuzunda hata yaptı
23 Temmuz 2021 08:41
|Aşı, eğitimin teminatı olacak
17 Temmuz 2021 08:40
|LGS tercihleri sona eriyor
16 Temmuz 2021 11:36
|LGS'de tercihlerinizi tamamlayın' uyarısı
15 Temmuz 2021 08:23
|ASELSAN MTAL, yeni kayıt döneminde öğrencileri bekliyor
14 Temmuz 2021 21:41
|Son iki yılda açık liseyi tercih edenler artıyor
11 Temmuz 2021 09:39
|Okul öncesi dernekleri 'federasyon' çatısı altında birleşti
10 Temmuz 2021 14:57