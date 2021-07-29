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Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını 3.301 liradan satılıyor.
29 Temmuz 2021 13:01
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Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.225,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)494,70494,90497,70497,90
Cumhuriyet Ata Lira3.261,003.282,003.280,003.301,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)452,00456,00454,00458,00
Lira(Tam) Ziynet3.186,003.206,003.205,003.225,00
Yarım Ziynet1.593,001.603,001.603,001.613,00
Çeyrek Ziynet797,00802,00802,00807,00
Anadolu Ajansı
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