Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşı karşıtlarına fotoğraflı yanıt
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtları tarafından sosyal medyada yayılan oğlu Can'ın Kovid-19 aşısı olmadığı iddialarına tepki gösterdi.
|29 Temmuz 2021 10:32
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Oğlunun aşı olurken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ceyhan, altına da şu notu düştü:
"Oğlum COVID sonrası 3. ayı dolduğu gün aşısını yaptırdı. Pfizer veya başka bir ilaç veya aşı şirketinde de çalışmadı ve çalışmıyor. İftiracılara duyurulur." Prof. Dr. Ceyhan, oğlunun fotoğrafının üzerine de "'Mehmet Ceyhan'ın oğlu aşı olmuyormuş' tezinin sonu" diye yazdı.
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