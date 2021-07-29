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Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dünür çatışması kamerada

Beyoğlu'nda genç çiftin boşanma sürecinde dünürler arasında çıkan ve 4 kişinin öldürüldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gelinin babasının şahıslarla kavga ettiği ve hepsini öldürdükten sonra tek tek başlarına defalarca ateş ettiği görüldü.
29 Temmuz 2021 10:41
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Beyoğlu Örnektepe Kanarya Sokak önceki gün yaşanan olayda, kısa süre önce evlenen Berk Giray ve Hacer Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başlamıştı. Birkaç gün önce evden ayrılan Hacer Giray, dayısının evine gelmişti. Eşiyle tekrar barışmak isteyen damat Enes Berk Giray ise, yanına babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray'ı alarak Hacer Giray'ın kapısına dayanmıştı. Evin önünde yaşanan tartışma üzerine gelinin babası Mürsel Ağrı da olay yerine gelmiş, çıkan çatışmada kayınpeder Mürsel Ağrı, bacağından vurulmuş, silahını çeken Ağrı, damadı Berk Giray'ı, dünürünü ve damadın kuzenin vurarak öldürmüştü.

Acımadan kafalarına tek tek sıktı

Gözaltına alınan yaralı Mürsel Ağrı polis nezaretinde hastaneye kaldırılmıştı. Olayın öncesinde çıkan kavgada yaralanan Beytullah Akçay ise ertesi gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, İrfan Akçay da hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yaşanan dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, gelinin babasının şahıslarla kavga ettiği ve hepsini öldürdükten sonra hepsine tek tek başlarına defalarca ateş ettiği görüldü.
İhlas Haber Ajansı
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