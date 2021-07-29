YKS tercih tarihleri belli oldu
|29 Temmuz 2021 11:06
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2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 05-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
2021-YKS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
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