Vaka sayısı 80 ilde arttı: Sadece o ilde azaldı

Sağlık Bakanlığınca, 81 il için 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı.

Vaka sayısı 100 bin kişide 276,82 artan Siirt, ülke genelinde bir önceki haftaya (10-16 Temmuz) göre en fazla yükselişin yaşandığı il oldu.

Siirt'ten sonra vaka sayısının en fazla arttığı iller Diyarbakır, Bitlis, Giresun, Iğdır ve Trabzon şeklinde sıralandı.

Vaka sayısı, Diyarbakır'da 106,15, Bitlis'te 80,72, Giresun'da 64,18, Iğdır'da 59,88 ve Trabzon'da 51,78 arttı.

Kovid-19 vakaları 80 ilde artarken Bolu'da azaldı.

Öte yandan 100 bin kişideki vaka sayısı 2,41 azalan Bolu, ülke genelinde düşüş görülen tek il olarak kayıtlara geçti.

- Üç büyükşehir arasında vaka sayısı en fazla yükselen il İstanbul

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 75,12'den 88,19'a, Ankara'da 57,95'ten 69,13'e, İzmir'de 24,46'dan 33,43'e çıktı.

Böylece vaka artışı İstanbul'da 13,07, Ankara'da 11,18, İzmir'de 8,97 olarak kayıtlara geçti.

- Vaka sayısı 10-50 aralığında artan iller

Ülke genelinde, 48 ilde 100 bin nüfustaki Kovid-19 vakaları 10-50 aralığında arttı. Bu iller yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Mersin 47,77, Konya 46,82, Eskişehir 46,42, Elazığ 44,05, Bingöl 39,35, Edirne 38,95, Ordu 37,55, Yalova 36,35, Ağrı 34,58, Kırıkkale 32,30, Sinop 30,77, Ardahan 30,68, Sakarya 29,88, Batman 28,57, Mardin 28,05, Şanlıurfa 27,96, Gümüşhane 27,64, Burdur 26,60, Kastamonu 25,54, Kilis 25,30, Isparta 22,86, Muş 22,72, Muğla 22,27, Hakkari 22,24, Adana 20,74, Yozgat 20,10, Bayburt 18,67, Malatya 18,17, Rize 18,01, Düzce 18,00, Nevşehir 16,72, Şırnak 16,62, Samsun 16,56, Karabük 15,93, Niğde 15,73, Kırklareli 15,01, Denizli 14,68, Hatay 14,36, Kars 13,33, Aksaray 13,17, İstanbul 13,07, Kütahya 12,87, Aydın 12,05, Zonguldak 11,95, Kocaeli 11,74, Bursa 11,65, Ankara 11,18, Erzurum 10,38."

- Vaka sayısı her 100 bin kişide 1-10 aralığında yükselen iller

100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısının 1-10 aralığında arttığı 26 ilin sıralaması ise şöyle oldu:

"Çanakkale 9,64, Sivas 9,42, Çankırı 9,17, İzmir 8,97, Balıkesir 8,60, Adıyaman 8,36, Tokat 7,99, Erzincan 7,78, Amasya 7,45, Artvin 7,42, Tunceli 7,39, Karaman 7,32, Bartın 7,18, Afyon 7,17, Kırşehir 6,60, Tekirdağ 6,37, Antalya 6,32, Çorum 5,97, Van 5,35, Gaziantep 4,87, Kahramanmaraş 4,79, Uşak 4,19, Bilecik 3,95, Manisa 3,73, Osmaniye 2,36, Kayseri 2,23."

- 14 ilde vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde

Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı, 10-16 Temmuz'da 5 iken 17-23 Temmuz'da 14'e çıktı.

Bu illerden Siirt'te vaka sayısının 100 bin nüfusta 700'ü, Diyarbakır, Ağrı ve Bitlis'te 200'ü aşması dikkat çekti.

Vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu 14 il, "Siirt 748,39, Diyarbakır 223,94, Ağrı 223,54, Bitlis 202,85, Giresun 142,72, Kırıkkale 131,41, Bingöl 130,70, Van 126,03, Iğdır 118,40, Eskişehir 113,25, Mersin 109,65, Trabzon 108,11, Konya 103,80, Elazığ 102,48." şeklinde sıralandı.

- 100 bin kişide 35-100 aralığında vaka görülen iller

Bu şehirlerin ardından her 100 bin kişide 35-100 aralığında vakanın görüldüğü 48 il sırasıyla şöyle:

"Sakarya 99,10, Hakkari 98,47, Rize 94,77, Erzurum 91,20, İstanbul 88,19, Ordu 87,87, Batman 83,95, Ardahan 83,19, Yalova 81,90, Mardin 79,71, Antalya 75,97, Kütahya 74,50, Sivas 69,98, Muş 69,92, Ankara 69,13, Isparta 67,15, Burdur 65,15, Edirne 63,47, Tokat 62,80, Erzincan 60,57, Kocaeli 59,57, Şanlıurfa 58,76, Sinop 58,21, Kastamonu 57,89, Muğla 55,71, Niğde 55,10, Düzce 53,78, Bayburt 53,72, Aksaray 52,72, Kayseri 51,82, Kırklareli 49,49, Kırşehir 49,37, Nevşehir 48,53, Karabük 48,44, Kars 47,73, Samsun 47,22, Şırnak 47,18, Malatya 45,68, Yozgat 44,43, Bursa 43,63, Çankırı 43,13, Artvin 41,30, Bolu 41,30, Adana 41,03, Çorum 40,52, Gümüşhane 39,52, Zonguldak 38,24, Amasya 36,66."

- Vaka sayısının en düşük olduğu iller

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısının 10-35 aralığında olduğu 19 il yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Afyon 34,98, Kilis 33,62, Denizli 33,51, İzmir 33,43, Bilecik 32,92, Karaman 32,17, Çanakkale 31,21, Balıkesir 29,03, Aydın 28,06, Tunceli 27,56, Tekirdağ 27,25, Hatay 27,07, Gaziantep 26,83, Adıyaman 22,29, Bartın 21,61, Manisa 20,66, Osmaniye 19,87, Uşak 17,59, Kahramanmaraş 16,99."