1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir depreminin simge isimlerinden İnci Okan 9 ay sonra iyileşti

Depremden 17 saat sonra enkazdan çıkarılan konservatuvar öğrencisi İnci Okan, aylar süren tedavinin ardından yürümeye, koşmaya ve günlük yaşam aktivitelerini çevresinden yardım almaksızın gerçekleştirmeye başladı.
29 Temmuz 2021 11:21
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremden 17 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan, ameliyatlar, aylar süren tedaviler ve büyük mücadelelerin ardından günlük hayatına dönmeyi başardı.

Rıza Bey Apartmanı enkazından alkışlar eşliğinde çıkarıldıktan sonra Ege Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan ve ameliyat edilen Okan, depremde bacaklarının üstüne yığılan "molozların ağırlığını" geride bıraktı.

Hastanede 4 hafta tedavi gördükten sonra taburcu edilen Okan, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir klinikte aldığı 9 aylık fizik tedavi sürecini tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 12. sınıf öğrencisi olan depremzede genç kız, önce tekerlekli sandalyeden kalkıp ilk adımlarını attı, sonra her gün saatlerce ayakta durmaya, koşmaya, parmaklarının üstünde yükselmeye çalıştı ve yaklaşık 270 günlük mücadelenin ardından kliniğin kapısından yürüyerek çıktı.

İnci Okan, AA muhabirine, bacaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını, bu nedenle hem fiziksel hem de psikolojik olarak karanlık dönemlerden geçtiğini söyledi.

Enkaz altında kaldığı anların çok zor geçtiğini, molozların altından çıkarıldıktan sonra daha da zorlandığını belirten Okan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1-2 ay boyunca hiç adım atamadım. Ayağa kalktığımda inanılmaz, dayanılmaz bir ağrı vardı. Günlük aktivitelerimin hiçbirini yapamıyordum. Birinin yardımı olmadan ayağa kalkamıyordum. İlk defa ayağa kalktığımda dayanamayacağımı düşündüm. Küçük adımlarla başladık ama şimdi istediğim yere koşarak gidebiliyorum."

Depremzede genç kız, önce elektroterapi aldığını, daha sonra yürüme ve egzersiz programlarına başladığını ifade ederek, "Sağ bacağımı bir daha kullanamayacağımı düşünüyordum. Topallamak bile benim için yeterliydi ama hiç beklemediğim bir sürede sorunsuz yürüyebildim." diye konuştu.

- İnci'nin ardında bıraktıkları ve hedefleri

Aynı depremde babaannesi Aysel Okan'ı kaybeden İnci Okan, "10 saniyede insan evini, ailesini, her şeyini kaybediyor. Ben de ayağımı kaybedebilirdim. Onun için çevrenizdeki insanlara sevdiğinizi söyleyin ve sevdiğiniz işe sarılın." dedi.

Okan, depremin olumsuz etkilerini keman çalarak aştığını anlatarak, en büyük hedefinin bundan sonra mutlu olmak, mutlu olduğu işi yapmak ve müzikten hiç ayrılmamak olduğunu vurguladı.

- Gönüllü fizyoterapistin mutluluğu

Fizyoterapist Ezgi Eryılmaz da kliniğe tekerlekli sandalye ile gelmeye başlayan İnci'nin günlük hayatına dönmesinin "tarif edilemez bir mutluluk" olduğunu kaydetti.

Depremden sonra fizyoterapistler olarak bir dayanışma grubu kurduklarını ve depremzedelere hızlıca ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Eryılmaz, İnci Okan ile aynı depremde yaralanan kuzeni Alp Kırabalı'ya da destek vermek istediğini dile getirdi.

Eryılmaz, İnci Okan'ın başlarda durumunun oldukça kötü olduğunu ve yürüyememe ihtimalinin de bulunduğunu belirterek, "Yapabileceğimizin en iyisini yapmak için yola çıktık. Umduğumuzdan çok daha kısa sürede başardık. Onun yürüdüğünü görmek en büyük mutluluk. İnsan başka ne ister?" dedi.

Fizyoterapist Eryılmaz, tedavi sonrası her hareketi yapabilen İnci Okan'ın bundan sonraki hayatında da çok başarılı olacağına inandığını, onu bir gün çok ünlü ve başarılı bir müzisyen olarak görmek istediğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor
29 Temmuz 2021 23:59		 Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
29 Temmuz 2021 23:36
Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı
29 Temmuz 2021 23:16		 Bodrum'da otellerden 3 bin kişi tahliye edildi
29 Temmuz 2021 19:51
Muğla'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor
29 Temmuz 2021 18:08		 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yıkım işlemi başladı
29 Temmuz 2021 18:01
Perşembe Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkıldı
29 Temmuz 2021 17:12		 Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı
29 Temmuz 2021 16:26
Bu meslek lisesi, Türkiye'de parmakla gösteriliyor
29 Temmuz 2021 16:12		 Hemşire kalp krizi geçiren 2 günlük nişanlısını hayata döndüremedi
29 Temmuz 2021 15:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gülünç duruma düşüren anlar 2
amerika 2
alçı testeresi 1
anız yakmak 1
teşekkür mesajı 1
keçileri kaçırmak 2
tarihi eser 2
sabahın körü 2
alaska 1
Katal 2
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam