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Prof. Özkan: Aşı olanlar korona olsa bile grip gibi atlatıyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Aşı olan insanlar koronavirüse yakalansa bile bunu grip gibi geçiriyorlar. Yoğun bakıma ihtiyaçları olmuyor, evde atlatıyorlar" dedi.
29 Temmuz 2021 11:28
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Prof. Özkan: Aşı olanlar korona olsa bile grip gibi atlatıyor

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da, turizm sektörüne yeni katılan personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olup olmadığı sıkı takip ediliyor.

Turizm merkezi Antalya'da aşılama çalışmaları hızla sürdürülüyor. Tüm aile hekimliklerinde, kamu ve özel hastanelerde, kentin farklı yerlerinde oluşturulan aşı noktalarında, vatandaşların güvenli şekilde taleplerine göre aşı olması sağlanıyor.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, 2 milyon 285 bin 713 doz Kovid-19 aşısı uygulanarak, hedef nüfusun yüzde 69,4'ünün aşılanması sağlandı.

Öncelik sırasında yer alan turizm sektör temsilcileri aşılarını yaptırarak, sezona devam ediyor. Turizm sektöründeki yoğun hareketlilik nedeniyle yeni işe alınanların da aşılanması için çalışma başlatıldı.

- "Burası turizmin başkentidir, dünya şehridir"

Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın aşı oranı yüksek iller arasında yer aldığını söyledi.

Aşılamanın önemine işaret eden Yazıcı, 2 milyon 542 bin nüfuslu kentte aşılamada 2 milyonu geçmenin başarı olduğunu vurguladı.

Yazıcı, Antalya'nın sorumluluğu fazla bir şehir olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Çağrıda bulunmak istiyoruz, lütfen herkes aşısını olsun. Burası turizmin başkentidir, dünya şehridir. Tüm dünya buraya geliyor. Dolayısıyla bizim omuzlarımızdaki sorumluluk, diğer illerdeki vatandaşlarımızın sorumluluğundan çok daha fazla. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türk turizm gelirlerinin üçte birini bu şehirden sağlıyoruz, bu türden büyük sorumluluklarımız var. Turizm sektör çalışanlarının aşılanması tamamlandı. Ancak orada şunu takip ediyoruz. Sektör ful noktasına gelince yeni alımlar oluyor. Arkadaşlarımız onu sıkı takip ediyor. Turizm müdürlüğümüz, mülki amirlerimiz, otel idareleriyle çok sık görüşmeler yapılıyor. Turizm sektörüne yeni katılan çalışanların aşısını ihmal etmeyelim, lütfen yaptıralım. Tüm sektörü ikaz ediyoruz."

- "Aşı konusunda tereddüt edilmesini anlayamıyorum"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da özellikle belirli bir yaştan sonra hastalıkları olanların ciddi anlamda salgından korkması gerektiğini ifade etti.

Aşının kıymetli olduğuna dikkati çeken Özkan, "Aşı konusunda tereddüt edilmesini anlayamıyorum. Tereddüt edenler, muhtemelen ailesine koronavirüs uğramamış insanlardır. Bazı yanlış bilgiler var. Hepimiz aşı olduk ve gördüğünüz gibi hayattayız. Aşı olan insanlar koronavirüse yakalansa bile bunu grip gibi geçiriyorlar. Yoğun bakıma ihtiyaçları olmuyor, evde atlatıyorlar." dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise turizm personelinin büyük bölümünün aşılandığını anlattı.

Sektördeki aşılama oranının çok yüksek olduğunu dile getiren Atmaca, "İşe yeni alımlarda mutlaka aşısını yaptırıp alıyoruz, buna çok özen gösteriyoruz. Turistin ve personelin sağlığı için aşılama çok önemli." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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