Kısıtlamalar geri mi geliyor?
Gazeteci Candaş Tolga Işık, artan koronavirüs vakaları nedeniyle önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu toplantısında kısıtlamaların geri getirilmesi konusunun masaya yatırılacağını ifade etti.
|29 Temmuz 2021 11:46
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Candaş Tolga'nın twitter'dan yaptığı açıklamaya göre; Aşı olmayanlara yönelik kamuoyundan gelen yoğun kısıtlama talebi ve artan vaka sayıları önümüzdeki ilk Kabine'nin gündemine geliyor. Bakanlar Kurulu'nda kısıtlama getirme eğilimi ağırlık kazanıyor. Kültür, içişleri, sağlık gibi bakanlıklarda cb'nına sunmak üzere çalışmalar var... İfadelerini kullandı.
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