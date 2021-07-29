Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanan Tuğba Özay, felç geçirdi
|29 Temmuz 2021 11:58
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Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan manken Tuğba Özay ise dün akşamdan bu yana sosyal medya hesabından gözyaşları içinde video çekerek yardım istedi.
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Manavgat'taki çiftliğine gitmek için yola çıkan Özay, yangının evine sıçradığını duyunca hüngür hüngür ağladı
Arabanın içinde ağlayarak video çeken Özay, "Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyun. Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Yangı uçaklarına daha çok yer verin. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz her yer yanıyor. Hiçbir yerim tutmuyor. Daha çok uçak lazım. Bütün yetkililer ne olur gelin" dedi.
FELÇ GEÇİRDİ
Hastane odasından video yayınlayan Özay, "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Çiftliğimiz evimiz her yer yandı. Dünden beri yalvarıyorum, destek istiyorum. Yandı her yandı. Kollarım ve hiçbir yerim tutmuyor" ifadelerini kullandı.
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