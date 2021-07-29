İçişleri Bakanı Soylu: Kanıtlasınlar adımı değiştiririm

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılarla ilgili sözlerinden sonra göçmen tartışması alevlendi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, göçmenlere yönelik nefret söyleminin yükseldiğine dikkat çektiği Salı günkü yazısında sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını yazdı.

Alçı, bugünkü köşe yazısında Soylu ile olan görüşmesinin detaylarını aktardı.

Uygulayan tek lider Erdoğan anlayan tek lider Merkel

Alçı'nın "Bugün göçmen karşıtlığı yapanlar biz iktidarın düzensiz, başıboş göç politikasına karşıyız, diyorlar, onlara ne dersiniz?" sorusuna Soylu şu yanıtı verdi:

"Bakın Afrin'de Şifa Hastanesini bombaladılar, yatan hastaları öldürdüler. Bu uluslararası literatürde bir insanlık suçudur. Şimdi Suriyelileri geri gönderelim diyenlere soruyorum: Nereye dönecek bu insanlar? Evleri yıkılmış, yaşam şartları yok, hastaneler dahi bombalanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kaldı ki Türkiye İdlib'de milletimizin bağışları ile 50 bin briket ev yaptı, önümüzdeki süreçte 50 bin daha yapılacak. Orada yaşam koşulları oluşturmaya çalışan da yine biziz. Düzensiz göç iddialarına yönelik de rakamlar vereyim Nagehan Hanım: Bakın Avrupa'da toplam geri gönderme merkezi sayısı 21 bin. Bizde ise bu rakam 20 bin. Yani neredeyse Avrupa'nın tamamı kadar geri gönderme merkezimiz var. Bizim göç kurulumuz var. Türkiye insani göç politikaları izliyor. Hem kendini düzensiz göçten koruyor hem de hayatını kurtarmak için bize sığınanlara yönelik insani vazifesini yapıyor. Bu konuda çok iddialıyım Nagehan Hanım, dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim. Bu politikayı yapan ve uygulayan tek lider var: Recep Tayyip Erdoğan. Yapılanın önemini tek anlayan lider ise Angela Merkel."