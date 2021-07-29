Alevlere evlerinde yakalandılar: 2 ölü
|29 Temmuz 2021 13:18
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangında, Saraçlı Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan 3 çocuklu karı koca evlerinde hayatlarını kaybetti. Osman ve Şehri Kardaş çiftinin cansız bedenlerini çocukları buldu. Yangında yaşamını yitiren Kardaş çiftinin 20'nin üzerinde koyununun, 1 inek ve buzağısının da telef olduğu bildirildi.
Dün gece 02.00 sıralarında anne babasının kendilerini aradığını ve evin etrafını alevlerin sardığın söylediklerini belirten Deniz Kardaş, "Köye geldiğimizde annem ve babam evin dışında değildi. İçeri girdiğimizde cansız bedenleriyle karşılaştık" dedi.
Kardaş çiftinin cenazeleri adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Dün Akseki ilçesinde başlayan orman yangınında da Kepezbelen Mahallesi eski muhtarı 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti.
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