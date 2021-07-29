1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sürat Kargo ihalesinde en yüksek teklif 335,5 milyon lira oldu

TMSF tarafından dün yapılan ihalede, en yüksek teklif muhammen bedelin üzerinde gerçekleşti. İlgili bakanlık ve kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması akabinde ihale Fon Kurulunun nihai onayına sunulacak.
29 Temmuz 2021 13:23
+Aa- Yazdır
Sürat Kargo ihalesinde en yüksek teklif 335,5 milyon lira oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), dün yapılan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesinde, en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

TMSF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, değerleme raporları doğrultusunda muhammen bedeli 325 milyon lira olarak belirlenen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün (TİB) ihalesi dün gerçekleştirildi.

İhale sürecinde şartname satın alan 16 yatırımcıdan 11'i bilgi odası sürecine dahil oldu ve süreç içerisindeki ilave bilgi taleplerini ve sorularını kuruma iletti. Son başvuru tarihinde idari belgelerini ve mali tekliflerini sunmak suretiyle 4 firma tarafından başvuru yapıldı.

Başvuru yapan katılımcılardan birisinin ihaleye katılım için teminat mektubu sunmadığı, idari belgelerinde de eksiklikler olduğu tespit edildi. Eksikleri tamamlamaları için kendilerine ek süre verildi. Bu süre içerisinde eksiklikler tamamlanmadığından şartname gereği satış komisyonunca anılan kuruluş ihale dışı bırakıldı. Diğer 3 teklif sahibinin idari belgelerinin ihale şartnamesine uygun olduğu tespit edilerek ihaleye alınmalarına karar verildi.

- En yüksek teklif muhammen bedelin üzerinde kaldı

Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi açık artırma aşamasına 28 Temmuz saat 14:30'da, ihaleye iştirak eden 3 katılımcı temsilcilerinin huzurunda mali zarflar açılarak başlandı. Zarfların açılmasıyla katılımcılar tarafından 230 milyon lira, 325 milyon 575 bin lira, 327,5 milyon lira teklifler verildiği görüldü.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif olan 327,5 milyon lira üzerinden açık artırma aşamasına geçildi ve katılımcılar tarafından yapılan artırımlar sonucunda 335,5 milyon lirayla en yüksek teklife ulaşıldı. İkinci en yüksek teklif ise 334,5 milyon lira oldu.

Açık artırmada verilen en yüksek teklif olan 335,5 milyon lira 325 milyon liralık muhammen bedelin üstünde olduğundan Fon Kurulu kararıyla, ihale şartnamesi ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izinlerin temini amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na başvuruda bulunulmasına karar verildi.

Söz konusu bakanlık ve kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması akabinde ihale Fon Kurulunun nihai onayına sunulacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çinli şirketler yatırımını artıracak
29 Temmuz 2021 06:54		 TBB'den sel felaketinden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye kararı
28 Temmuz 2021 11:56
ABD'den Türk oyununa 60 milyon dolar yatırım
27 Temmuz 2021 06:45		 Kardemir'den öğrencilere mesleki eğitim ve iş imkanı
26 Temmuz 2021 13:33
Piyasalar 'Delta'ya değil 'ağır hasta'ya bakıyor!
25 Temmuz 2021 07:14		 Seyyar satıcılıkla başladığı iş hayatında 350 kişiye istihdam sağlıyor
24 Temmuz 2021 12:14
Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinde yerli ve milli lens solüsyonu üretildi
24 Temmuz 2021 11:21		 Turizmciler çifte bayram yaşıyor
22 Temmuz 2021 22:01
Banka çalışanı müşterilerin bilgilerini iletti, KVKK bankaya ceza kesti
22 Temmuz 2021 18:03		 Milyonlarca gencin kazancı artacak, ücreti devlet karşılayacak
21 Temmuz 2021 09:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gülünç duruma düşüren anlar 2
amerika 2
alçı testeresi 1
anız yakmak 1
teşekkür mesajı 1
keçileri kaçırmak 2
tarihi eser 2
sabahın körü 2
alaska 1
Katal 2
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam