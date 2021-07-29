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Devlet Opera ve Balesinin Instagram hesabı ele geçirildi
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün Instagram hesabının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirildiği bildirildi.
|29 Temmuz 2021 13:50
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, hesaptan şu an itibariyle yapılan ve yapılacak olan hiçbir paylaşımın DOB sorumluluk ve kontrolünde olmadığı belirtildi ve yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
Açıklamada, DOB Genel Müdürlüğünün tüm yasal hakları saklı kalmak üzere, sürecin takip edildiği belirtildi.
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