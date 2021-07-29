Prof. Unutmaz, Dr. Ümit Aktaş'a tepki gösterdi
|29 Temmuz 2021 14:02
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kendini pratisyen hekim ve fitoterapi uzmanı olarak tanıtan Dr. Ümit Aktaş sosyal medyada aşı karşıtlığıyla bilinen yazılarıyla dikkat çekiyor.
FİTOTERAPİ UZMANLIĞINA TEPKİ GÖSTERİLDİ
Aktaş'a ilk tepkiyi Prof. Dr. Bengi Başer gösterdi. Başer "Fitoterapi uzmanlığı? Böyle bir uzmanlığın ülkemizde olduğunu bilmiyordum?TUS'a mı dahil edildi ve asistanlık falan mı yapılıyor? Ben 2 yıl Kanada'da Çin tıbbı, shiatsu ,fitoterapi eğitimleri aldım. Ama bu konularda uzmanım demedim çünkü böyle bir tanım ancak ticari amaçla olurdu" dedi.
AŞIDAN MİLYONLARCA KİŞİ ÖLDÜ SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERİLDİ
Ümit Aktaş'ın "ABD ve Avrupa'da onbinlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü ve milyonlarca insanda kalıcı yan etki gelişti" şeklindeki sözlerine ise Prof. Derya Unutmaz tepki gösterdi ve "Tamamı külliyen yalan! Yalan! Yalan! Devlet neden hiç bir şey yapmıyor bunlara ben de onu anlamıyorum." dedi.
BEN KİMSEYE BİR ŞEY SATMIYORUM SÖZLERİNE, SATTIĞI KAPSÜLLER GÖSTERİLEREK TEPKİ GÖSTERİLDİ
Aktaş'ın "Kimseye de hiç bir şey satmaya falan çalışmıyorum, derdim insan sağlığı." sözlerine ise sosyal medya kullanıcıları "Peki niye kapsül alıyoruz madem doğal beslenmek hedefimiz brokoli yesek olmuyor mu nerden baksan kendiyle çelişiyor" şeklinde tepki gösterdi. Ümit Aktaş isimlerinin yazılı olduğu kapsüller 200 ila 600 lira arasında satılıyor.
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