KPSS A grubu alan bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı
|29 Temmuz 2021 14:09
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07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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