1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfa'da aşı yaptıran gençlere verilecek hediyeler için ilk kura çekilişi yapıldı

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, gençlerin aşı olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan hediye kampanyasında ilk kura çekimi yapıldı.
29 Temmuz 2021 14:47
+Aa- Yazdır
Şanlıurfa'da aşı yaptıran gençlere verilecek hediyeler için ilk kura çekilişi yapıldı

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın salgın sürecinde çok ciddi sorun yaşamayan illerin başında geldiğini söyledi.

Şanlıurfa'da salgına karşı iyi bir mücadele verildiğini ancak aşılamada istenilen rakamlara ulaşılamadığını belirten Vali Erin, "60 yaş üzeri aşılamada iyi bir başarı ortaya konuldu ve arzuladığımız bir aşı oranına ulaştığımızı ifade edebiliriz. Ancak Şanlıurfa genç nüfusa sahip olan bir il, sadece 18-25 yaş aralığında 500 bin gencimiz var. Bunların bu hastalıktan korunması, hastalığın yayılımının önüne geçilmesi ve daha da önemlisi can kayıplarının azaltılması amacıyla gençlerimizin sorumlu davranacağına inanıyoruz." dedi.

Erin, gençlerde aşı bilinci oluşturmak ve onların aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla hediye kampanyasını başlattıklarını ifade etti.

Her hafta bir çekiliş düzenleyeceklerini kaydeden Vali Erin, şöyle devam etti:

"Valiliğimizin, noter huzurunda bundan sonraki haftalarda tekrar edilecek çekilişlerle gençlerimize bir taraftan tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştiriyoruz bir taraftan sağlıklı yaşamın temel unsurlarından olan bisiklet dağıtımı gerçekleştiriyoruz bir taraftan da üniversitede okuyan gençlerimize yönelik burs tedariki gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda tarihi, kültür ve turizm merkezi olan Halfeti'mizde talihlilerimizi bir gün misafir edeceğiz ve tekne turunu da kapsayan bir geziyi gençlerimize hediye edeceğiz. Bu kura çekimlerimiz her hafta perşembe günleri, il olarak yüzde 50 aşılama oranını yakalayana kadar devam edecek. Bunu en kısa sürede gerçekleştirmeyi umuyoruz. Gelişmelere bağlı olarak hem dağıtacağımız hediye miktarını hem de kampanya süresini uzatma yoluna da gidebiliriz."

İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de kentte son haftalarda hasta sayısında artış yaşandığına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri, kura çekilişini gerçekleştirdi.

Yapılan çekilişte 6 bin 424 kişi arasından 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs talihlisi belirlendi.

Görevlerinde üstün başarı gösteren 6 sağlık personeline de başarı belgesi verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
30 Temmuz 2021 00:04		 Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
29 Temmuz 2021 23:33
İki ilde ormanlara girişler yasaklandı
29 Temmuz 2021 18:35		 Kamuda, fosfat içermeyen deterjan kullanımı zorunlu oluyor
29 Temmuz 2021 17:44
Orman yangınlarıyla mücadelede insansız helikopter kullanıldı
29 Temmuz 2021 17:14		 Dost ve kardeş ülke askerleri Foça'da 'komando' oluyor
29 Temmuz 2021 17:10
Erzurum'da sağlık ekiplerinin evlerde 'çat kapı' aşı mesaisi
29 Temmuz 2021 17:05		 MSB, 'sarıklı amiral'i görevden aldı
29 Temmuz 2021 16:51
'Kaza geçiren hastanın yatağa bağlandığı' iddiasına açıklama
29 Temmuz 2021 15:20		 2 bin emniyet personeli Olay Yeri İnceleme Branşı için mülakat sınavına alınacak
29 Temmuz 2021 15:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ders almak 1
sabahın körü 2
naylon terlik 1
meyve yemeyi abartmak 2
kolay yanmayan ağaçlar 2
keçileri kaçırmak 2
yabancılara değişik gelen alışkanlıklarımız 2
bilgi 1
koronal kütle atılımı dünyayı sıyırdı 1
Anafilaksi 1
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam