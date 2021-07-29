'Tercihim Tekstil Mühendisliği' diyen gençlere burs ve iş garantisi

"Tercihim Tekstil Mühendisliği" ismi verilen projeyle moda endüstrisi, geçen iki yılda ilk 80 bine giren 166 öğrencinin tekstil mühendisliğini tercih etmesini sağladı. Moda endüstrisi, 2021 yılında meslek seçimi yapacak başarılı gençleri sektöre kazandırmak isterken, önemli bir çağrı geldi.

Proje İzmir'den başladı

2018 yılında "Modanın Mühendisleri" ismiyle projeye start veren, "Tekstilde Gelecek Var" mottosuyla gençleri tekstil mühendisliğini tercih etmeye davet eden, sonrasında projeyi Türk moda endüstrisinin projesi haline getiren Ege İhracatçı Birlikleri, 2021 yılı üniversite sınavı sonuçlarının açıklanması sonrasında başarılı üniversite adayı gençleri tekstil mühendisliğini tercih etmeye davet etti.

Tekstil sektörünü; heyecanın, dinamizmin, başarının, modanın, renklerin, ışıkların, podyumların hepsinin bir arada olduğu eşsiz bir sektör olarak tanımlayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, tekstil mühendisinin ürünün iplikten başlayıp mağazaya girene kadar bütün süreci yönettiğinin altını çizdi.

Bu yıl üniversitede tercih yapacak gençlere, "Tekstil mühendisliği kendi fikirlerinizi özgürce yansıtabileceğiniz çok geniş bir alana sahip" diyen Eskinazi, "Örme, dokuma, boyama, iplik, konfeksiyon alanları yanında, AR-GE, imalat, satış, pazarlama, tekstil makinalarının hepsi tekstil mühendisliğinin ilgi alanlarına giriyor. İçine girildiğinde uzmanlık kazanılabilecek, kendi kabiliyetlerinize göre, isteklerinize göre uzmanlaşmanızın mümkün olduğu bir bölümde okuyacaksınız. Gençlerimiz çevre konusunda son derece hassas, geleceklerine sahip çıkıyorlar, sürdürülebilirliğe büyük önem veriyorlar. Biz de üretimlerimizi bu yönde dönüştürüyoruz. Bu çerçevede, hayata değer katmak isteyen, yaptığı çalışmalarla işine, kendine ve gelecek nesillere dokunmak isteyen herkesi tekstil mühendisliği bölümlerine davet ediyoruz. Tekstil sektöründe sürdürülebilirliği birlikte planlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sertbaş: "Hedeflerimize nitelikli iş gücüyle ulaşabileceğiz"

Türk moda endüstrisinin öncelik verdiği konuların başında inovasyon, tasarım, markalaşma ve üniversite-sanayi iş birliği başlıklarının geldiğinin altını çizen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, bu hedeflere nitelikli iş gücüyle ulaşılabileceğine dikkati çekti.

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yıllık 16 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini, yıllık 26 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin ihracatının yüzde 15'ine imza attığını ifade eden Sertbaş, "Avrupa Birliği ülkelerine hazır giyim ihracatında ülkemiz, Çin ve Bangladeş'in ardından 3'üncü sırada yer alıyor. İstihdam açısından değerlendirdiğimizde, perakende sektörü dahil 2 milyonu aşkın çalışanımız var. Kadın istihdamında ise yüzde 50'ye ulaşıyoruz. Euromonitor'dan alınan bilgilere göre, 2030 yılına kadar Türkiye'nin hazır giyim sektörü yıllık ortalama yüzde 6,8 büyüyecek ve 2030 yılında 53 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak. Özetle sektörümüz, üretim ve istihdamdaki büyük ağırlığıyla, sürekli büyüyen ve pozitif yönde ayrışan, Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi konumunda. Tekstil ve hazır giyim sektörü son derece dinamik bir sektör. Fuar organizasyonları, sektörel ticaret heyetleri gibi sık sık seyahatler var olan, sürekli yeni insanlarla tanışılan çok renkli bir sektör. Fikirlerin özgürce hayata geçirilmesine olanak sağlayan eşsiz bir sektörde iş garantisi veren bir projeye başarılı gençlerimizi dahil etmek istiyoruz. Böylelikle öğrencilerimizin mezun olduklarında işleri hazır olacak" diye konuştu.

Proje kapsamında, ilk 20 bine giren öğrenciler tekstil mühendisliğini ilk beş tercihleri arasında yazmaları halinde net asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasındaki öğrenciler asgari ücretin yüzde 70'i, 50-80 bin arasındaki öğrenciler asgari ücretin yüzde 50'si kadar burs almaya hak kazanıyor.

Burs fonunu, Ticaret Bakanlığının onayıyla Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri ve Tekstil Sanayii İşverenler Sendikası finanse ediyor.

2019 yılında start alan Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesinde ilk yıl 92 öğrenci burs almaya hak kazanırken, ikinci yıl burs kazanan isimlere 74 öğrenci ilave oldu. Türkiye'de 14 üniversitede tekstil mühendisliği bölümü yer alıyor. Bu proje ile tekstil mühendisliği bölümünün doluluk oranları yüzde 42'den yüzde 86'ya çıktı ve bölümün tercih edilme oranı yüzde 208 arttı.